今季限りで巨人を退団、通算173勝のレジェンド

オイシックスは14日、前巨人2軍監督の桑田真澄氏がCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任することを発表した。オフには1軍で実績のある選手を次々と獲得しているが、球界きっての理論派として知られる桑田氏の招聘にファンは「ガチか!?」「オイシックスが本気すぎる」「戦力がどんどん増してる」と沸き立っている。

今季は巨人2軍監督を務め、イースタン・リーグで2年ぶり29度目となる優勝へと導いたが、オフに電撃退団していた。PL学園高では清原和博氏とともに甲子園のスターとなった桑田氏は、1985年ドラフト1位で巨人に入団。2006年までの在籍21年間で最優秀防御率、MVPを獲得。NPB通算173勝141敗、防御率3.55の成績を残し、同年にパイレーツとマイナー契約。メジャー昇格した後、2008年3月に引退している。

オイシックスは今オフ積極補強を遂行。元広島の松山竜平外野手の選手兼任打撃コーチ就任を始め、元オリックス・井口和朋投手、元日本ハム・石川直也投手、元楽天・宮森智志投手、そして元阪神・渡邉諒内野手の5人のNPB経験者を獲得してきた。

今季イースタン・リーグで47勝73敗1分とリーグ7位だったが、チーム強化へ本気度を感じさせるオフの動きとなっている。SNSでは「えええええええええええええ」「ウソだろ？」「マジかよ！ これは凄い事やな」「ここまでくると本気で参入狙ってそう。母体に、ホーム球場も悪くないし何より新潟だから周りとの競合も少ない」「めっちゃ楽しみ増えるやーん」「オイシックスエグすぎる。松山入るしなべりょもくる！ って思ってたらまさかの桑田真澄さん」「こんなに大物の人がオイシックスってすごい！」などのコメントが集まった。（Full-Count編集部）