¥É·³108²¯±ß¿·¼é¸î¿À¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÍ×Ë¾¡É¡¡°Ì´¤ÎºÆÍè´íµ¡¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ö½Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¡×
2017Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¤â¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È3Ç¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯5100Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ÖPrimera Hora¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢³«ËëÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±»æ¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏWBC¤ÇÅêµå¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îµö²Ä¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢½Ð¾ì¤Ë°ÕÍßÅª¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ÎºÝ¤Ë¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏWBC¤Ø¤Î½Ð¾ì´õË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£¤Î¤È¤³¤íµö²ÄÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁêÀ¤Ê¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú´ÑÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤ÏÁ°²ó2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Ç9²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È´¿´î¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÇÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÇÂà¾ì¡£±¦É¨¤ÎÉ¨³¸ç§¤òÃÇÎö¤·¡¢2023Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤ÎÂè3²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤ê¡¢2017Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ¤Ç¤â2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¯¹ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¡¢¥Ï¥Ó¥¢¡¼¡¦¥Ð¥¨¥º³°Ìî¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥é¥â¥¹³°Ìî¼ê¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤âÍ½È÷¥á¥ó¥Ð¡¼35¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤éSNS¤Ë¤Ï¡ÖWBC¤É¤¦¤¹¤ó¤À¤í¤Ê¡×¡ÖWBC¤Ï¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âWBC½Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¡×¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤âWBC¤Ç¤Ï¤·¤ã¤®²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤Ê¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÃÏ¸µ°¦¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Âè6²óÂç²ñ¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¶¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤ÎÌ¾ÍÀ¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤«¤é°ß¤ÎÄË¤¯¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë