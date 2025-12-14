ドジャース加入で期待が高まるエドウィン・ディアス

メッツからFAとなったエドウィン・ディアス投手のドジャース入団は、今オフの米球界でも衝撃的なニュースとなった。3年6900万ドル（約107億5100万円）の大型契約はリリーフ投手としては年平均で史上最高額だが、オフにはこれ以外にも“臨時収入”を得ていた。

31歳のディアスは160キロを超える直球、鋭いスライダーを武器に、現役選手では3番目となる通算253セーブを誇る。今季は62試合に登板して6勝3敗28セーブ、防御率1.63の成績を残した。

11月半ばには自身3度目の最優秀救援投手賞を手にすることとなったが、こちらもオフの収入につながることに。ディアスは2022年オフにメッツと再契約した際、最優秀救援投手賞を受賞することで10万ドル（約1600万円）のボーナスを得る契約を結んでいた。他にも、オールスターゲーム選出でそれぞれ5万ドル（約800万円）のボーナスが出る契約条項もあった。

ドジャースは今季、タナー・スコット投手が10度のセーブ失敗を喫するなどブルペンが大苦戦。大型契約を結んだ大物右腕への期待は高まるばかりだ。（Full-Count編集部）