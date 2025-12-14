FeliCa対応エントリースマホ「nubia S2」が発表！日本ではワイモバイル版「A504ZT」が12月4日発売。価格は2万1888円で最大1万7908円OFF
|新エントリースマホ「nubia S2」が登場！
ZTEの日本法人であるZTEジャパンは2日、ZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける新商品として5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「nubia S2（ヌビア・エス・ツー）」を発表しています。合わせてソフトバンクが携帯電話サービス「Y!mobile」において「nubia S2（型番：A504ZT）」を発売すると発表しています。
またワイモバイルオンラインストアでは携帯電話サービス「SoftBank」や「LINEMO」からの番号移行や機種変更では割引がありませんが、シンプル3のMまたはLを契約と同時に購入すると、MNPで分割（24回または48回）で購入した場合に16,560円割引、新規契約で一括購入した場合には8,488円割引、分割で購入した場合に11,808円割引、シンプル2のSを契約と同時に購入すると、MNPで一括購入した場合には14,308円割引、分割で購入した場合に12,960円割引、新規契約で一括購入した場合には4,888円割引、分割（24回または48回）で購入した場合に8,208円割引となります。
また販売施策「新トクするサポート（A）」の対象となっており、48回払いで購入して25カ月目以降に特典を申し込み、その翌月末までに返却した場合には残債（25〜48回：221円／月）が免除され、割引と合わせた実質負担額はMNPでシンプル3のMまたはLを契約したときには24円、シンプル3のSを契約したときには3,624円、新規契約でシンプル3のMまたはLを契約したときには4,776円、シンプル3のSを契約したときには8,376円、機種変更や携帯電話サービス「SoftBank」や「LINEMO」などからの番号変更では16,584円となります。
nubia S2は今年1月に発売された「nubia S 5G」に続くnubiaブランドにおける新しいエントリースマホで、過去にSoftBankやY!mobileから販売されているZTEの「Libero」ブランドとして展開されたきた「Libero 5G」シリーズの実質的な後継機種で、引き続いて価格を抑えつつも5Gやおサイフケータイ（FeliCa）、防水（IPX5およびIPX8）や防塵（IP6X）、耐衝撃などの米国国防総省調達基準となる規格「MIL-STD-810H」（18項目）に対応しているほか、新たに高温や高圧の防水規格であるIPX9に対応しました。
またチップセット（SoC）にUnisoc製「T8100」（オクタコアCPU「2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」、クアッドコアGPU「650Hz Arm Mali-G57 MP4」）を搭載して性能が向上しており、さらに内蔵メモリー（RAM）がnubia S2 5Gの4GBから6GBに増量されています。なお、内蔵ストレージは128GBで、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大1TB）を搭載しています。加えてnubia S 5Gを含めたLibero 5G II以降では省かれていた3.5mmイヤホンマイク端子が復活しています。
画面はnubia S 5Gと同様に上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.7インチFHD+（1080×2400ドット）TFT液晶で、画面占有率は92％に達してより没入感の高い映像体験ができるようになっており、パンチホール部分には約1600万画素CMOS／広角レンズのフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては本体側面にある電源キーに指紋センサーが内蔵されています。また右側面には電源キーや音量上下キーの他に特定のアプリなどを起動できるサイドキー「スマートスタートボタン」も引き続いて搭載されています。
電池は大容量5100mAhバッテリーを搭載し、3年後も最大容量を92％以上維持でき、長期間使用できるようになっています。連続待受時間は5GのSAで約271時間、NSAで約354時間、4GのFDD-LTEで約545時間、AXGPで約535時間、連続通話時間は5G（VoNR）で約1002分、4G（VoLTE）で約2760分、充電時間は約63分（USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ使用時）。サイズは約167×77×8.0mm、質量は約189g、本体カラーはラベンダーおよびホワイト、ブラックの3色展開。
リアカメラの構成は以下の通りで、被写界深度カメラを搭載しているため、引き続いて「背景ぼかし撮影」が可能なほか、カメラ機能としてAIシーン識別（ペットや花、料理、文字など）に対応しており、友達とのランチや旅行先の景色、ペットのかわいい仕草も簡単に思い通りに撮影できるほか、スポーツモードによって走るたび、跳ねるたびに一瞬のスピードにも反応して思い出の躍動感をもっときれいにそのまま残せ、さらに前と後の2つの視点を同時に1度で撮れる「マルチカメラ」機能に対応しました。
・約5000万画素CMOS／広角カメラ
・約500万画素CMOS／超広角カメラ
|製品
|nubia S2
|nubia S 5G
|Libero 5G IV
|Libero 5G III
|Libero 5G II
|Libero 5G
|画面
|6.7型FHD+液晶
|6.7型FHD+液晶
|6.6型FHD+液晶
|6.67型FHD+有機EL
|6.67型FHD+液晶
|6.5型FHD+液晶
|大きさ
|167×77×8.0mm
|168×77×8.7mm
|166×76×8.6mm
|169×78×9.1mm
|169×78×8.8mm
|166×77×9.2mm
|重さ
|189g
|197g
|194g
|207g
|200g
|201.7g
|SoC
|Unisoc T8100
|Unisoc T760
|MediaTek Dimensity 700
|Qualcomm Snapdragon 690
|内蔵メモリー
|6GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|64GB
|防水／防塵
|○（IPX5、IPX8、IPX9）／○（IP6X）
|○（IPX5、IPX8）／○（IP6X）
|○（IPX5、IPX7）／○（IP6X）
|○（IPX5、IPX7）／○（IP5X）
|指紋認証
|側面
|側面
|背面
|画面内
|側面
|背面
|電池容量
|5100mAh
|5000mAh
|4420mAh
|4120mAh
|3900mAh
|3900mAh
|イヤホン端子
|○
|ー
|ー
|ー
|ー
|○
|色
|ホワイト
ブラック
ラベンダー
|ホワイト
ブラック
ライトパープル
|ホワイト
ブラック
ブルー
|ホワイト
ブラック
パープル
|ホワイト
ブラック
ピンク
|ホワイト
ブルー
レッド
|SIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM
主な仕様はUSB Type-C端子および急速充電（USB PD）、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileoなど）、緊急速報メール、国際ローミング、Wi-Fiテザリング（10台）など。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMによるデュアルSIMデュアル5Gに対応し、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。同梱品はnubia S2本体のほか、SIM取り出しツール（試供品）およびクイックスタートガイドなどの紙類のみ。
5G NR: n1, n3, n28, n77
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 8, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
OSはAndroid 15をプリインストールし、アプリやアイコンなどがタップしやすいように大きく表示させたり、よく使う電話番号をショートカットに設定したりできる「シンプルモード」に対応しているため、スマホ初心者でも安心して使えるとのこと。また緊急時に大音量を鳴らして保護者への電話発信や位置情報の送信を行える「防犯アラーム」にも対応しており、アプリ利用制限機能と合わせて子供に持たせても安心して使えるようになっています。
|製品名
|nubia S2（ヌビア・エス・ツー）
|サイズ
|約167×77×8.0mm（突起部除く）
|質量
|約189g
|本体色
|ラベンダー、ホワイト、ブラック
|ディスプレイ
|約6.7インチHD+（1080×2400ドット）
TFT液晶
|HDR表示
|ー
|チップセット（SoC）
|Unisoc T8100
|CPU
|オクタコア（2.2GHz Arm Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6）
|GPU
|クアッドコア（650Hz Arm Mali-G57 MP4）
|内蔵メモリー（RAM）
|6GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|外部ストレージ
|microSD／microSDHC／microSDXC（最大1TB）
|リアカメラ
|約5000万画素CMOS／広角カメラ＋約500万画素CMOS／超広角カメラ
|フロントカメラ
|約1600万画素CMOS／広角レンズ
|バッテリー容量
|5100mAh（取外不可）
|接続端子
|USB Type-C
|ワイヤレス充電
|ー
|生体認証
|指紋、顔
|防水／防塵／耐衝撃
|○（IPX5、IPX8、IPX9）／○（IP6X）／○（MIL）
|おサイフケータイ（FeliCa／NFC）
|○／○
|ワンセグ／フルセグ
|ー／ー
|ハイレゾ音源
|ー
|テザリング同時接続数［Wi-Fi／USB／Bluetooth］
|10台／1台／4台
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠
|Bluetooth
|Version 5.0
|最大通信速度［受信時／送信時］
|5G：1.8Gbps／159Mbps
4G：525Mbps／46Mbps
|VoLTE／VoLTE（HD+）
|○／ー
|SIM
|nanoSIMカード×1＋eSIM（デュアルSIM）
|OS
|Android 15
|メーカー
|ZTE
記事執筆：memn0ck
