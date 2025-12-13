¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡¢2025Ç¯¤ÇºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¡¡ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥Ô¥Ã¥³¥Þ BEST OF 2025¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´ºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÉôÌçÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÉôÌç¤Ï¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¡¢SMARTOONÉôÌç¡¢¥Î¥Ù¥ëÉôÌç¡£È¯É½¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Á´ºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¡¢2025Ç¯¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢³ÆÉôÌç¤ÎTOP30¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçTOP3
1°Ì¡§¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡×ÀÄ¿§¤Þ¤í ÀÖÃÓ½¡ Å¾¡Ê¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¡Ë
2°Ì¡§¡ÖËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡×À¾½¤¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë
3°Ì¡§¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Ãç´ÖÃ£¤Ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó±üÃÏ¤Ç»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤¬¥®¥Õ¥È¡ØÌµ¸Â¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ç¥ì¥Ù¥ë£¹£¹£¹£¹¤ÎÃç´ÖÃ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¸µ¥Ñー¥Æ¥£ー¥á¥ó¥Ðー¤ÈÀ¤³¦¤ËÉü½²¡õ¡Ø¤¶¤Þ¤¡¡ª¡Ù¤·¤Þ¤¹¡ª¡×ÂçÁ°µ®»Ë ÌÀ¶À¥·¥¹¥¤ tef¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡ÖÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×SMARTOONÉôÌçTOP3
1°Ì¡§¡Ö²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï～¥é¥°¥Ê¥í¥¯～¡×JIN(REDICE STUDIO), Daul, Brix(REDICE STUDIO)¡ÊD&C MEDIA¡Ë
2°Ì¡§¡Ö·õ½ÑÌ¾²È¤ÎËöÂ©»Ò¡×Azi COBY Mr. BIG HWANGZE PENGUIN¡ÊFansia¡Ë
3°Ì¡§¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡§1ËüÇ¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡×Changpan Warrior faloo¡ÊKuaikan Comics¡Ë
¡ÖÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥Î¥Ù¥ëÉôÌçTOP3
1°Ì¡§¡Ö·ÑÊì¤Î¿´ÆÀ¡×¥Èー¥ë ¥Î¥º¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¡×°Í¶õ¤Þ¤Ä¤ê Æ£¼Â¤Ê¤ó¤Ê¡ÊKADOKAWA¡Ë
3°Ì¡§¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ê¥Î¥Ù¥ë¡Ë¡×Æü¸þ²Æ ¤·¤Î¤È¤¦¤³¡ÊÈ¯¹Ô¡§¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¢È¯Çä¡§¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë
¡Ö¿·ºî¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçTOP3
1°Ì¡§¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×ÉÛÂÞ²Ö²Ì »ÞÆ¦¤º¤ó¤À ¥¢¥ª¥¤Åß»Ò¡ÊSBCr/Tugikuru Comics¡Ë
2°Ì¡§¡ÖÎÙ¹ñ¤«¤éÍè¤¿²Ç¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¢¤¶¤é¤·¸© ¤µ¤¯¤éÀÄÍò ·¬ÅçóÕ²»¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë
3°Ì¡§¡Ö¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢Îµ¤Î¿´Â¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡×£¹ÂÀÏº Zoo COMIC ROOM¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¡Ë
¡Ö¿·ºî¥é¥ó¥¥ó¥°¡×SMATOONRÉôÌçTOP3
£±°Ì¡§¡Ö¥é¥°¥Êー¥ë～²óµ¢¤Î·õ»Î～¡×NEXT LEVEL Studio Bread squirrel¡ÊNEXT LEVEL Studio¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¥¯¥í¥Ò¥ç¥¦²È¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤ª¾îÍÍ¡×chero kotavi kimnorang¡ÊDaoncreative¡Ë
3°Ì¡§¡ÖºÇ¶¯¥¸¥ç¥Ö°Å»¦¼Ô¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡×Sanyuanyizhi fanqienovel Ashless Sea Studio¡ÊKuaikan Comics¡Ë
¡Ö¿·ºî¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥Î¥Ù¥ëÉôÌçTOP3
1°Ì¡§¡Ö¿ÈÂå¤ï¤ê°½÷¤Î·ÀÌó·ëº§¡¡°ìÇ¯¤ÇÎ¥±ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µÉ×¤¬¤Ê¤¼¤«»ä¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×Ý¯°æ¤ß¤³¤È ¥Á¥É¥ê¥¢¥·¡ÊJ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¤ª¾þ¤ê¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÎäÅ°¤ÊÊÕ¶Çì¤òÀäÎÑ¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤íÅ®°¦ºÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×µ¨Í¸¤¨¤ê ²ÖÎø¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡Ë
3°Ì¡§¡Ö°ÌòÎáÂ©¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤Ïº§ÌóÇË´þ¤·¤¿¤¤¡×¾®»³Í ¥¿¥ª¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡Ë
¡¡¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ï¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤ä¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤É¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£ËèÆü1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1ÏÃ¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Îß·×5000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£