ËÉºÒ»Î¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦½¤¤¬13Æü¡¢ÆÁÅç¸©ËÌÅçÄ®¤Î¸©Î©ËÉºÒ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦½¤¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥êー¥Àー¤òÍÜÀ®¤·¤è¤¦¤ÈÆÁÅç¸©¤¬2024Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¸¦½¤¤Ë¤Ï¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä20Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷19¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÆÁÅçÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤é¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡¢13Æü¤È14Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¤´¤í¤ÎºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤äÈïºÒ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
½éÆü¸áÁ°¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢»Í¹ñ³ÆÃÏ¤Ë»Ä¤ëºÒ³²¤Î¶µ·±¤ò88ÏÃ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ËÉºÒ¤ÎÃÏ¿Þ¡Ö»Í¹ñËÉºÒÈ¬½½È¬ÏÃ¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò»È¤Ã¤Æ»²²Ã¼Ô¤¬ËÉºÒ»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤·¡¢ºÒ³²¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÏÍè¤¿¤ë¤Ù¤Æü¤ËÈ÷¤¨¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸¦½¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£