夜行バスでマナー違反に該当する行為について、高速バス事業や貸し切りバス事業を手掛けるさくら観光バス（埼玉県久喜市）が、公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】知らないと恥ずかしい…夜行バスで「マナー違反」に該当する“NG行為”はコチラ

公式TikTokアカウントでは「こんな人は嫌だ！ 夜行バスのマナー」というタイトルの動画を公開。この動画では、夜行バスでマナー違反に該当する行為として、「車内でにおいがきつい食べ物を食べる」「車内でスマホを使用する」「後ろの人に声を掛けることなく椅子を後ろに倒す」などを挙げています。

周囲の人とのトラブルを防ぐための対策として「車内で飲食する際はできるだけパンなどの軽食で済ませる」「椅子を倒すときは、後ろの人に一言声を掛ける」などを紹介しています。

この投稿に対し、SNS上では「お客さんがバス内でトラブルになったら運転手さんが大変だから気を付けよう」「リクライニング無言で倒されんのはほんと無理 せめて一言断ってほしい。危ないから」などの声が上がっています。

夜行バスに乗るときはマナーを守りましょう。