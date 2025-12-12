「最大の失望」「まるで別人のよう」不振の久保建英にソシエダ番記者が厳しい指摘。下部組織出身選手では“ありえない”辛辣な報道も「最悪なのは…」【現地発】
先週、レアル・ソシエダがいつも公開している練習中の写真の中に、タケ・クボ（久保建英）が大きな笑顔を浮かべている一際目を引くカットがあった。毎日一緒に過ごすチームメイトたちは、試合中にしかめっ面ばかりしている彼とは異なり、普段はとても楽しい人物だと言う。しかし、実際のところ、特にここ最近は、そのいつもの表情を見るのは稀だ。
これまでのレポート記事で記してきた通り、タケは喜びを失い、楽しんでいる様子も見られず、気分が乗っていないように感じられる。さらに悪いことに、この気分の落ち込みと足首の負傷により、多くの魅力を失ってしまった。私たちが知っている輝かしいプレーヤーではなく、常に何かが欠けている。相手DFが、バレネチェアや、ここ数試合でのゲデスに対してその突破を止めるのに多くの時間を費やすような、絶え間ない脅威ではなくなっている。
ピッチ上でもマイクの前でも隠れることがないところ以外は、まるで別人のように見え、時には幽霊のようで、かつての彼の影のようだ。チームが必要とするものや、今シーズン彼に寄せられた期待からはほど遠い。
タケは今やオジャルサバルと並ぶソシエダの顔である。期待は大きかっただけに、今シーズンここまでの最大の失望の１人と言ってもいい。しかも最悪なのは、代表チームに戻ると、再びハイパフォーマンスを見せることだ。それは、最も忍耐強く、熱心なファンでさえも、怒らせてしまう事態を招いている。
ラ・リーガ第15節のアラベス戦では、負傷離脱中のそのキャプテンの牽引と期待されていたタケの貢献がなくなったチームは、再び非常に貧弱なレベルに戻り、ほとんど滑稽なほどだった。
今年４月、メンディサローサに乗り込んだソシエダは０−１の苦杯を喫している。その後に夏を挟んで、新監督にセルヒオ・フランシスコ、新スポーツディレクターにエリック・ブレトスを迎えたチームは８か月後、同じ過ちを繰り返し、同じスコアで敗れた。前節のビジャレアル戦に続く２連敗で、再びバックミラーを調整して、地獄（２部リーグのこと）に連なる炎の広がりを見る羽目になり、欧州行きを争う列車をまたもや逃した。実力不足、ただそれだけのことだ。
試合後、タケは「これが現実だ。15試合を終えて16ポイントしか獲得できていない。過去数シーズン、もっと大きな目標を争っていた頃とは違う」と厳しい言葉を並べた。その一方で、自己を省みることも忘れなかった。
「僕はもっと良いプレーができる。次の試合では、チームも僕も顔を上げて、ファンの前で３ポイントを獲得できるかどうか見てみよう」
そのアラベス戦のプレーを振り返ると、63分、得意のカットインからバレネチェアにパスを供給。決定機をお膳立てした。しかし、バレネチェアのダイレクトで放ったシュートは力みすぎて、大きく枠を外れた。さらにその３分後、ハンドによるPKをアピールしたが、そうは見えなかった。後半は前半よりもボールに関与する機会が増えたものの、彼にとって不運な夜だったため、付け焼き刃の域を出なかった。
かくしてソシエダは再び苦境に陥り、それは低調なパフォーマンスに終始したタケもまた例外ではなかった。12月９日付の地元スポーツ紙の１面には、タケの顔写真入りで「SE BUSCA(指名手配)」という痛烈な見出しが躍っていた。カンテラ（下部組織）育ちの選手であれば、このような扱いは、ありえない。
私たちは、タケが魔法を取り戻すことを今か今かと待っている。先日、あるテレビ番組で、メンディソローサ周辺で拾ったファンの声をいくつか紹介していたが、その全員が、タケを売却せずに、長くサン・セバスティアンにとどまってほしいと懇願していた。特に若いファンはその度合いが強かった。しかし、改めて強調しておきたい。サッカーは誰も待ってはくれない。タケのようなスター選手でさえもだ。
取材・文●ミケル・レカルデ（ノティシアス・デ・ギプスコア）
