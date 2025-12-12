プロ野球・オイシックス新潟は12日、阪神を戦力外となっていた渡邉諒選手と契約合意したことを発表しました。

渡邉選手は2013年ドラフト1位で東海大甲府高から日本ハムに入団。2019年にはキャリアハイとなる132試合の出場で11本塁打をマークするなど躍動しました。その後、2023年からはトレードで移籍した阪神でプレー。出場を重ねていましたが、30歳を迎えた移籍後3年目の今季は22試合の出場で打率.158にとどまり、オフに戦力外となりました。

オイシックス新潟は9日、オリックスを戦力外となった井口和朋投手の獲得を発表。翌日以降も連続で前日本ハム・石川直也投手、前楽天・宮森智志投手の獲得を発表していました。渡邉選手の獲得も発表されたことで、これで4日連続でのNPB12球団でプレーしていた選手の獲得。3日には、広島を戦力外となった松山竜平選手の選手兼任打撃コーチの就任を発表しています。

オイシックス新潟は24年度からイースタン・リーグに参加。初年度は最下位となるも、2年目の今季はヤクルトを上回り、リーグ7位でシーズンを終えています。