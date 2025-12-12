エシレ・メゾン デュ ブール＜東京・丸の内＞ より、新年を祝う伝統菓子 「ガレット・デ・ロワ・エシレ」、 圧巻の直径約36cm！「ラ・ヴレ・ガレット・デ・ロワ・エシレ」、 食卓を彩るイヤリーデザイン「エシレ・ココット 2026」が期間・数量限定で登場