お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、自身の「仕事の内容」が原因で、当時交際していた彼女と破局した経験を明かした。

【映像】池田が元カノと別れた理由

12月11日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。この日はゲストとして、稲田の後輩であるレインボーの池田直人が登場し、恋人の職業に関するトークを展開した。

恋人に仕事に干渉されることについて尋ねられた池田は、自身の苦い経験を告白した。

仕事で女性との恋愛に関するトークをすることが多い池田。「昔こういう人と付き合ってました」とか、「なんならベッドインの方法はこうですよ」といった話をしていたという。

すると、当時付き合っていた彼女から「もう二度とそんな話はしないでほしい」「下品すぎる」と、仕事の内容についてクレームが入ったという。

最終的に、彼女に「もう俺の仕事のこと言うんやったら、ちょっと無理かも」と告げ、破局してしまったと明かした。

しかし、池田は、仕事に全く興味がないのも嫌だといい、「単独ライブって年に1回芸人がやるものって思ってんのに、『あ、そんなんやるんだ。へえ』（みたいな態度だと嫌）」「（俺が）一番頑張ってんだから（見て）！」と、無関心さにも寂しさを感じると告白。仕事への理解と干渉の「塩梅がめっちゃ難しい」と、芸人ならではの恋愛の悩みを語った。