¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á´¹âÌó45mm¤Î¡Ö¿Í´ÖÂç¹¥¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Âç¹¥(BOX)¡×(7,656±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î12Æü(¶â)12»þ¤«¤éÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Âç¹¥(BOX)¡×(7,656±ß)
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Á´¹âÌó45mm¤Î¡Ö¿Í´ÖÂç¹¥¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
¿ÈÂÎ¤òÄÀ¤á¡¢Î¾ÏÓ¤òÀµÌÌ¤Ø¤È±Ô¤¯¹½¤¨¤¿»ÑÀª¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ»×µÄ¼§ÀÐ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¯¡ª¿Í·¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¿Í´ÖÂç¹¥(¤Ë¤ó¤²¤ó¤À¤¤¤¹)¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼É½¸½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¿Í·¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÎ©ÂÎ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£ÇØÌÌ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¹½Â¤¤ÈÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Í¥ª¥¸¥¦¥à¼§ÀÐ¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢·ëÅ¸¼¨¤ä¥¹¥Á¡¼¥ëÌÌ¤ØÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¡¢´ù¾å¡¦Ãª¡¦ÊÉÌÌ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤ò¼«Í³¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ë¡£
ÊÂ¤Ù¤ë¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¡¢¾þ¤êÊý¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
(C)ÀÐ¿¹¥×¥íŽ¥Åì±Ç
