【吉沢 さりぃ】Mrs. GREEN APPLEのライブで出産騒動…臨月でライブ参戦した私が「ゾッとした」医師が出す「許可」の真意

10月25日、音楽バンド・Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の名古屋公演で、開演直前にファンの1人がトイレで出産し物議を醸している。

開演は1時間遅れたものの、母子ともに健康だったようだが、参加したファンからはさまざまな意見が出ている。

そこで今回は妊娠中のライブ参戦に関して肯定派と否定派の人、それぞれの意見を交えて現役医師にもコメントをもらった。

妊婦のライブ参戦やお出かけは「アリ！」派

「気持ちはわからないわけではないけど…」と話してくれたのは、二児の母である丸川亜美さん（32歳・仮名）だ。亜美さんは、妊娠中に「割とフットワーク軽くお出かけしていました」と話してくれた。

「私はつわりもなく、ただひたすら体調がよかったんです。産休に入ってから暇で暇で…。近所や日帰りのお出かけはたくさんしていました。でも、SNSを見たら結構出産前に『旦那と最後の二人旅』とか、すごい人は海外にも行ってたのを見て、いいなぁと思っていたんです」

流石に海外は…とは思ったが「国内の温泉旅行くらいはいいだろう」と旦那に打診したところ「絶対にだめ」とキッパリ断られた。

「初産だったし何かあったらとんでもないと（苦笑）。通っていた産婦人科医は『おすすめはしないけど、国内で近場ならまぁ大丈夫かなぁ』と言ってくれたので、最後に行きたかったんですけどね」

結局、旅行は諦めて出産。初めての育児は思ったよりも大変で「行っておけばよかった！」とかなり後悔したようだ。その後、第二子を妊娠した亜美さんは「強行突破で女子旅に行きました」と笑う。

1人目の出産ではお出かけを我慢。2人目妊娠中は強行突破で女子旅に

「1人目の出産を終えて『子どもを産んだらマジで自由がない』と知った私は『2人目ができたら出産前に絶対に遊びに行こう！』と決めていました。旦那は心配していましたが、1泊2日の旅行で隣の県に行き、駅近で近くに病院もあったこと、一緒に行った友人が全員出産経験があるので、旦那も渋々了承してくれました」

旅行は無事に楽しんで終わることが出来て「いい思い出になった」と話すが、冒頭のニュースを見て「自分はラッキーなだけだったのかも」と感じたようだ。

「私はライブにはもともと行かないのでわからないですが、自分の体調優先でお出かけはアリだと思います。産院に確認、近場に病院があって万が一の場合に備えられたら…ですけど」

妊娠中の人には「ライブに来ないでほしい」否定派の意見

反対に「絶対に参加するべきではない！」と強く言うのは、佐田菜絵さん（29歳・仮名）。佐田さんは某男性アイドルグループの推し活をしており「正直、推しのライブに妊婦は来てほしくない」と真顔だ。

「もちろん母体とお腹の赤ちゃんの安全が心配っていうのもありますが…ライブに来ている他のお客さんの気持ちは…？って」

というのも、今回は無事出産はできたが開園時間が1時間押したこともあり「たった1時間でも遠方から来た人の中には、時間の関係でライブの途中に帰らなきゃいけない人もいたかもしれない」と危惧したそうだ。

「メンバーやスタッフの事情でライブの時間がずれることや、天候とかで中止とかは仕方ないって思えます。あとライブ中に妊婦じゃなくて、体調に問題なかったのに急に具合が悪くなってしまうとか。それは仕方がない。でも、いつ子どもが生まれるかわからない妊婦さんに対しては『産まれるまで我慢できなかった？』という気持ちは多少ありますね…」

また妊婦側も万が一のことがあった場合、デメリットしかないのでは？と疑問を投げかけた。

「ネットニュースで見ただけなのですが、もし座席でライブ中に出産していた場合とんでもない賠償金を支払うことになったかもしれないとみてゾッとしました。演者の規模によっては、一般人に到底払える額ではないかと思います。お金の問題の前に、もしお子さんに何かあったら絶対に後悔してもしきれないと思います。出産経験もないのに図々しくてすみませんが、ご自宅でゆっくりしていた方がいいのではないでしょうか…」

出産予定が長引き臨月でライブに参加

このニュースを見て筆者（吉沢さりぃ）も震えたひとりだ。というのも、筆者も臨月の時に推しのライブに行った経験者だからだ…。

ことの経緯としては、計画出産の無痛分娩の予定だったが、初産ということもあってか全く生まれる気配がなく出産自体が押しに押していた。

妊娠中に動きすぎた結果、絶対安静になり「トイレ以外は寝るように」と言う指示を出され、大人しくしていたら今度は「生まれないから動け！」「とにかく歩け！」と言われ、毎日マンションの階段を何往復もしていた。

そんななか「今年は行けないなぁ」と諦めていた推しのバースデーライブの存在を思い出した。ライブハウスはたまたま筆者の通っている産婦人科も近く「万が一、産気づいてもなんとかなる！」という自己判断でライブに行った。

少しでも気持ちが悪くなったら帰ろう！と思ったが、すこぶる体調がよく2時間半のライブを立ったまま見て、さらにフーフー言いながら推しとチェキを撮ってルンルンで一駅歩いてから電車に乗り帰宅した。

だが、このニュースを見て戦々恐々とした。

佐田さん同様、万が一生まれていたら推しのライブに大きな損害を与えていた可能性もあるし、慰謝料なんか請求されても払えない。出産前にとんでもない借金を背負う羽目になったのかもしれないと思ったら、身震いがした。未婚で出産する前に数百万の借金なんて作っていたらどうなっていたことか…。そもそも子どもに何かあって取り返しのつかないことになってしまったかもしれない。

ただSNSでも数回見かけたが、通っていた産院では絶対安静と言われた期間以外は、明確に何かを止められたことはない。だからというのは言い訳だが、結局【何がOKで何がNGか】がわからなかった。

そこで北海道の市中病院で働く総合診療医・家庭医であるのDr.マンデリン先生こと外森悠医師にお話を聞かせてもらった。

「『推し』に会いたい気持ち、とてもよく分かります。心の栄養として、無理のない範囲で楽しむことは素晴らしいことです。ただ、ライブ会場の熱気や人混みは、ご本人が思う以上に体に負担がかかります。特に臨月の遠征はリスクが高く、万が一旅先で何かあった場合、その地域の医療機関に大きな負荷をかけてしまう側面も忘れてはいけません」

また真偽の程は定かではないが、SNS上で「安定期に入って医師からもOKが出て海外旅行に行った」などという書き込みも見かける。この件についてマンデリン先生は以下のように分析する。

「【海外もOK出された】というのは【医学的な安全の保証】ではなく、【自己決定権の尊重（と言う名の放任、あるいは厳しい条件付きの許可）】である可能性が高いです。医学的に推奨はしないが、今の経過なら直ちに止める法的権限もない。リスクを説明した上で、あなたが全責任を負うなら止めはしない、といったようなスタンスかと思います。なにより、大切な赤ちゃんやお母さんの体に何かあってからでは、楽しい思い出も悲しいものになってしまいます。『今回は我慢して、無事に産んでから会いに行く、旅行に行く』という選択も、立派な愛情表現であり【推し活】のひとつだと思います」

アリともナシとも言い難い妊婦のライブ参戦や旅行。正解はないにしろ、1番は子どもが無事に生まれることを優先することが1番大事であるということだけはいえるだろう。

こちらの記事もオススメ＜「彼女がAVに出ていたことを許してくれてありがとう」…結婚式で“新婦の親友”が新郎に放った「衝撃の爆弾発言」＞

【もっと読む】「彼女がAVに出ていたことを許してくれてありがとう」…結婚式で”新婦の親友”が新郎に放った「衝撃の爆弾発言」