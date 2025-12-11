POKER SONIC、新たに狩野英孝、かまいたち濱家ら参戦決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、12月13日（土）21時よりポーカーのオリジナルトーナメント『第２回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』を開催し、その模様を無料独占放送。このたび第２弾の参加者が発表された。
ポーカーは、現在世界の競技人口が１億人を超えると言われており、大規模な世界大会も定期的に開催。また、知力や体力、集中力、忍耐力、決断力、さらには運を必要とし、プレイヤー同士が読み合い、騙し合う究極のマインドスポーツとして注目を集めている。
『小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』は、各界から集結した豪華芸能人らが賞金100万円と“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。芸能界トップクラスの実力者とも称され、長年“KOYABU SONIC”を主催している小籔千豊がチェアマン兼プレイヤーを務め、2025年５月に初開催。芸人やアーティスト、俳優、プロポーカー・麻雀選手などさまざまなメンバーが集結し、熾烈な戦いのすえ初代王座にはモデルでプロ雀士の岡田紗佳が輝いた。本大会は８名ずつの２卓に分かれて戦う予選、各卓の上位４名が進出するファイナルステージで構成され、通常ではマナー違反となる煽り行為やボケ、ツッコミなどの発言が全て可能。本大会でしか味わえないトーナメントの雰囲気が楽しめる。
このたび開催が決定した第２回大会にも総勢16名の豪華芸能人らが集結。新たに発表された参加者は、お笑い芸人の狩野英孝とかまいたち・濱家隆一、そしてAKB48の元メンバーでタレントの篠崎彩奈が初参加。そして、前回に引き続き、大家志津香、岡野陽一、リンダカラー∞・Den、IMP・横原悠毅らの参加も決定。この他、第１弾参加者として初参加のマテンロウ・アントニー、ニューヨーク・嶋佐和也、三浦翔平。第１回大会にも参加した平成ノブシコブシ・吉村崇、さや香・新山、俳優の本郷奏多、プロポーカープレイヤーの“みさわ”こと小原順と岡本詩菜を含む計16名が熱い戦いを繰り広げる。
またABEMAポーカー公式X・YouTubeでも番組の模様をお届けしていく予定。
【参加者コメント】
◇狩野英孝
いつも騙されてばかりなので今回は初めて騙します。
◇濱家隆一（かまいたち）
できれば会場が沸くような大きな見せ場を作ってみたいと思います。よろしくお願いします。
（C）AbemaTV, Inc.
