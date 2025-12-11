リュウジさん直伝！伝説級の味わい「ジャーマンチキン」。火がとおりにくいジャガイモはレンジでホクホクに
YouTubeやSNSで次々とバズレシピを発信する料理研究家のリュウジさん。ご飯もおかずも進む伝説級の味わいが人気を集めています。今回はそんなリュウジさんに教えていただいた、「ジャーマンチキン」のレシピをご紹介。レンジを活用すれば、調理もラクラク！
ジャガイモと鶏肉のコンビネーションが抜群！まさに伝説級のひと皿
ジャーマンポテトの鶏版。ジャガイモをレンチンしておくと、短時間でホクホク＆カリッとした仕上がりに。
●ジャーマンチキン
【材料（1〜2人分）】
鶏モモ肉（2cm角に切る） 1枚（350g）
ジャガイモ（小さめの乱切り） 260g
＜下味＞［塩、コショウ 各少し］
タマネギ（1cm幅に切る） 120g
オリーブオイル 小さじ1
＜調味料＞［ガーリックパウダー8ふり 顆粒鶏ガラスープの素大さじ1／2］
＜ソース＞［マヨネーズ大さじ1と1／2 粒マスタード小さじ2 中濃ソース小さじ1］
【つくり方】
＜ジャガイモを加熱＞
（1） 耐熱容器にジャガイモを入れ、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で5分加熱する。
＜肉とタマネギを炒める＞
（2） 肉に下味をつける。フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、肉とタマネギを炒めて調味料をふる。
＜ジャガイモを加えて味つけ＞
（3） 肉の色が変わったらジャガイモを加え、さらに炒める。ソースの材料を加えてさっと混ぜ、火を止める。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります
※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください