マウスコンピューター公式サイトより引用

マウスコンピューターは12月11日、PC購入について「買うなら今」とするポストを公式Xに投稿した。

ポストは「現在パソコン購入をご検討中の方へ」という文面ではじまり、「悪いことは言いません、なるべくお早目の購入をオススメします！！本当に！！ 買うなら今です……！！」と呼びかけるものとなっている。

購入すべき理由については具体的には言及されていないものの、昨今問題化しつつあるDRAMなどの部品の価格高騰および供給不足を踏まえてのものと思われる。

価格の値上げについてはアイ・オー・データ機器が2026年1月14日より、165型番が最大54.8％の値上げ幅となる案内を発表している。他メーカーの製品についても、同様に値上げラッシュとなる可能性が高い。

□アイ・オー・データ機器「商品価格改定のお知らせ」のページ

マウスコンピューターではこの投稿の直後、公式サイトに繋がりにくくなる状況も発生。「今日すぐにPCが売り切れてしまうような状況ではございません」とのことだが、後悔のないようPC購入を検討しておくといいだろう。なお公式サイトでは、12月24日まで「冬のボーナスセール」が実施中となっている。

現在パソコン購入をご検討中の方へ



悪いことは言いません、なるべくお早目の購入をオススメします！！本当に！！



買うなら今です……！！ - マウスコンピューター (@mouse_computer) December 10, 2025

(C) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.