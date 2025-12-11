くっきー！ら著名クリエイターが手掛ける小コップ数量限定発売
アサヒビール株式会社は、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」内で12月 11日（木）より「小コップコレクション」を開催する。
瓶ビールなどのお酒とともによく使われ、近年はお土産やインテリアとしても人気の小コップ。今回はアサヒ空想開発局と10名の著名クリエイターがコラボし「“100 年後も愛される”小コップ」をテーマに小コップをデザイン。レトロなデザインからモダンなデザイン、手書きのイラストやタイポグラフィをあしらったものまで、いずれもクリエイターの個性あふれる、ここでしか手に入らないオリジナルの小コップを数量限定で発売する。
コラボしたのは日刊タイポ、最果タヒ、深川優、くっきー！、坂内拓、田中シェン、MACCIU、Toya Horiuchi、鈴木康広、Tomoe Miyazakiと幅広いジャンルのクリエイター10名。小コップは１個1,500 円（税込み・送料込み）で12月11日（木）12:00より販売開始。数量限定発売。なくなり次第販売終了。なお、商品購入者には小コップと同じデザインのオリジナルステッカーがプレゼントされる。
以下、コラボクリエイターからのコメント
■日刊タイポ
「プシュットクトク…シュワ〜ッ！ビールを注ぐ、最高の時間。その一杯にぴったりの名前をつけたら、乾杯はもっと楽しくなるかも？そんなワクワクを、ビールをとりまく色んな言葉で、７人のデザイナーが表現しました。さぁ、今日の一杯はあなたにとって何ビール？」
■最果タヒ
「誰かとコップに飲み物を入れて、それを挟んで会話をする。相手の瞳の光と、自分の瞳の光と、それから水面の光が瞬いて、その間にある関係性のゆらぎが見える。そんな詩の小コップになるといいなと思って作りました。デザインは佐々木俊さんです」
■深川優
「アンティークショップで町の中華屋さんに置いてあるような企業ロゴやビール名の入った小コップを見つけるとつい手に取ってしまいます。そういう自分が惹かれるロゴっぽさが出ればかわいいかなと思いイラストと文字を組み合わせたコップを考えてみました」
■くっきー！
「人々様の御ノドを潤しておりますアサヒ様、ならば御目々を潤したいとキュートに描かせていただきました。かわゆい人間はアサヒを望む。と言ったところでございましょう」
■坂内拓
「日々の暮らしの中で家族や友人と過ごすシーンをイメージしました。大切な人とのひと時が、小さなグラスをきっかけにいつもよりちょっと楽しい時間になってくれるといいなと思い制作しました」
■田中シェン
「Sparkle time☆ このグラス手に取るたびに、目の前が楽しくなりますように！ 」
■MACCIU
「どこかの瞬間で、現代の誰かや一〇〇年先の誰かと、『なんだかわからないけど好きだ』の感覚でつながれたらいいなと思い、いまの自分の好きな形と色を集めました。私と同じ時代に生きる人にも、未来の未知なる生き物にも、思考や分析を超えたところで『なんだかわからないけどたのしい形だな』『ワクワクする色だな』と感じたり、見出してもらえる小コップになることを、心から願っています」
■Toya Horiuchi
「アクセントとして、太陽やハーフトーンなどを入れつつ、 メインテキストは思いっきりポップに＋それをギリギリまで抑える役割のソリッドなフォントを使ってバランスを見ました」
■鈴木康広
「小さなコップに広がるビールの大海原。ビール好きの人が憧れる夢のような光景を描きました。ビールの泡は、空に浮かぶ真っ白な雲に見えてきます。雲が大きくなると、蛇口からまた新たなビールが注がれます。ビールと泡の風景に、大自然の循環を見立てるコップです。ビールを注ぐとき、水平線にピッタリ合わせると、小麦色の草原にも見えてきます。雲のようにふっくらと盛り上がる泡をお楽しみください」
■Tomoe Miyazaki
「みんなでワイワイ楽しく飲んでいる様子をイメージして描きました。いろんな人が集まって楽しく乾杯して欲しいです」
