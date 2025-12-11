きょうからガスト＆バーミヤンで全22品がお得に！『年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン』配布【対象メニュー掲載】
すかいらーくレストランツが運営するガスト・バーミヤンではきょう11日より、日頃の感謝を込めて「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンを期間限定で開催する。
【写真】デザートもお得に…そのほかガスト対象メニュー
■対象メニュー（価格は全て税込）
【ガスト】
『チーズINハンバーグ』231〜264円お得
通常価格：700〜800円
クーポン価格：469〜536円
『うな重（吸い物・漬物・追いだれ付き）』492円お得
通常価格：1490円
クーポン価格：998円
『チキテキスパイス焼き』261〜327円お得
通常価格：790〜990円
クーポン価格：529〜663円
『鉄板ハンバーグミックスグリル』278〜311円お得
通常価格：840〜940円
クーポン価格：562〜629円
『ペペロンチーノ』205〜261円お得
通常価格：620〜790円
クーポン価格：415〜529円
『山盛りポテトフライ』132〜149円お得
通常価格：400〜450円
クーポン価格：268〜301円
・キッズ＆アルコールメニューが半額※11月20日より、すかいらーくアプリ等のクーポン配布媒体にて配布中
『キッズうどんプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）』
通常価格：590円
クーポン価格：295円
『キッズミニチーズINハンバーグプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）』
通常価格：700〜800円
クーポン価格：350〜400円
『低アレルゲンハンバーグカレープレート（ポイント＆ミニアイテム・オレンジドリンク付き）』
通常価格：700〜800円
クーポン価格：350〜400円
『レモンサワー／角ハイボール』
通常価格：各340〜440円
クーポン価格：各170〜220円
■バーミヤン
『油淋鶏』254円お得
通常価格：769円
クーポン価格：515円
『やわらか鮑の麻辣湯』472円お得
通常価格：1429円
クーポン価格：957円
『レタスチャーハン（スープバー付き）』254円お得
通常価格：769円
クーポン価格：515円
『エビチリ熱々おこげ（スープバー付き）』363円お得
通常価格：1099円
クーポン価格：736円
『武蔵野麻婆』218円お得
通常価格：659円
クーポン価格：441円
『キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉』182円お得
通常価格：549円
クーポン価格：367円
