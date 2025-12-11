年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン

きょうからガストバーミヤンで全22品がお得に！『年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン』配布【対象メニュー掲載】

　すかいらーくレストランツが運営するガストバーミヤンではきょう11日より、日頃の感謝を込めて「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンを期間限定で開催する。

【写真】デザートもお得に…そのほかガスト対象メニュー

■対象メニュー（価格は全て税込）
ガスト
『チーズINハンバーグ』231〜264円お得

通常価格：700〜800円
クーポン価格：469〜536円

『うな重（吸い物・漬物・追いだれ付き）』492円お得

通常価格：1490円
クーポン価格：998円

『チキテキスパイス焼き』261〜327円お得

通常価格：790〜990円
クーポン価格：529〜663円

『鉄板ハンバーグミックスグリル』278〜311円お得

通常価格：840〜940円
クーポン価格：562〜629円

『ペペロンチーノ』205〜261円お得

通常価格：620〜790円
クーポン価格：415〜529円

『山盛りポテトフライ』132〜149円お得

通常価格：400〜450円
クーポン価格：268〜301円

・キッズ＆アルコールメニューが半額※11月20日より、すかいらーくアプリ等のクーポン配布媒体にて配布中

『キッズうどんプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）』

通常価格：590円
クーポン価格：295円

『キッズミニチーズINハンバーグプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）』

通常価格：700〜800円
クーポン価格：350〜400円

『低アレルゲンハンバーグカレープレート（ポイント＆ミニアイテム・オレンジドリンク付き）』

通常価格：700〜800円
クーポン価格：350〜400円

『レモンサワー／角ハイボール』

通常価格：各340〜440円
クーポン価格：各170〜220円

バーミヤン
『油淋鶏』254円お得

通常価格：769円
クーポン価格：515円

『やわらか鮑の麻辣湯』472円お得

通常価格：1429円
クーポン価格：957円

『レタスチャーハン（スープバー付き）』254円お得

通常価格：769円
クーポン価格：515円

『エビチリ熱々おこげ（スープバー付き）』363円お得

通常価格：1099円
クーポン価格：736円

『武蔵野麻婆』218円お得

通常価格：659円
クーポン価格：441円

『キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉』182円お得
通常価格：549円
クーポン価格：367円