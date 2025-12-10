青森震度6強 ホテル建物に被害、観光スポットの市場で客足減少…影響懸念の声も
青森県で最大震度6強を観測した地震から2日。ホテルなどの建物被害や、観光スポットの客足が減るなど、観光業への影響を懸念する声も出ています。
きょう、Nスタが訪ねたのは、おととい、最大震度6強を観測した青森県八戸市にあるビジネスホテルです。上の階へ行くほど深刻な被害が…
高柳光希キャスター
「結構、めくれちゃって…」
パンション アットホームイン八戸 東野陽子さん
「一応、いま掃除をしたので、落ちた部分は無いんですけど。（Q.これを見たときは）心折れましたね」
他にも…
東野陽子さん
「ヒビが入っていましたかね、まだ一部ですけど」
幸い、「電気」「ガス」「水道」に被害はなく、「96室」あるうち「35室」は利用可能なのですが、地震直後からキャンセルが相次いでいます。
東野陽子さん
「いま団体（予約）が入っているので、土曜日に。それがキャンセルにならなければ良いなと。これからどの位、経費がかかるか分からないので」
影響は観光スポットにも。日本有数の水揚げを誇る漁港の町「八戸」。多くの鮮魚店などが並ぶ市場の名物が、小分けされた魚介類のパックを購入して自分好みで作る「朝食」です。
建物などに地震の被害はありませんでしたが、お客さんは半分以下に…
高柳光希キャスター
「そうなると結構打撃がありますね」
八戸市魚菜商業協同組合 中田聖子さん
「これが年末まで続くと、ちょっと大変ですね。いま稼ぎ時なので、大変だなと思っていました」
ただ、「減ったのは観光客だけではない」といいます。
関川商店 関川浩充 店長
「ここは一般の人も来るけれど、小売りのお店屋さんが来る。結局、居酒屋さんとかもキャンセル入ったりすれば、キャンセルがあるからちょっと無理という人もいます」
きのう、八戸の繁華街にある飲食店に話を聞くと…
イサバのかっちゃの店 肴町のらぷらざ亭 小笠原美千代さん
「きょう宴会もキャンセルになったんですよ、30人ぐらいの。旅行の方もキャンセルの電話がありましたね」
記者
「一度にこんなにキャンセルが出るのって、なかなかないですよね？」
小笠原美千代さん
「3.11以来でございます」
初めて発表された“後発地震注意情報”によるキャンセルも懸念されるといいます。