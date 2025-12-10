青森県で最大震度6強を観測した地震から2日。ホテルなどの建物被害や、観光スポットの客足が減るなど、観光業への影響を懸念する声も出ています。

きょう、Nスタが訪ねたのは、おととい、最大震度6強を観測した青森県八戸市にあるビジネスホテルです。上の階へ行くほど深刻な被害が…

高柳光希キャスター

「結構、めくれちゃって…」

パンション アットホームイン八戸 東野陽子さん

「一応、いま掃除をしたので、落ちた部分は無いんですけど。（Q.これを見たときは）心折れましたね」

他にも…

東野陽子さん

「ヒビが入っていましたかね、まだ一部ですけど」

幸い、「電気」「ガス」「水道」に被害はなく、「96室」あるうち「35室」は利用可能なのですが、地震直後からキャンセルが相次いでいます。

東野陽子さん

「いま団体（予約）が入っているので、土曜日に。それがキャンセルにならなければ良いなと。これからどの位、経費がかかるか分からないので」

影響は観光スポットにも。日本有数の水揚げを誇る漁港の町「八戸」。多くの鮮魚店などが並ぶ市場の名物が、小分けされた魚介類のパックを購入して自分好みで作る「朝食」です。

建物などに地震の被害はありませんでしたが、お客さんは半分以下に…

高柳光希キャスター

「そうなると結構打撃がありますね」

八戸市魚菜商業協同組合 中田聖子さん

「これが年末まで続くと、ちょっと大変ですね。いま稼ぎ時なので、大変だなと思っていました」

ただ、「減ったのは観光客だけではない」といいます。

関川商店 関川浩充 店長

「ここは一般の人も来るけれど、小売りのお店屋さんが来る。結局、居酒屋さんとかもキャンセル入ったりすれば、キャンセルがあるからちょっと無理という人もいます」

きのう、八戸の繁華街にある飲食店に話を聞くと…

イサバのかっちゃの店 肴町のらぷらざ亭 小笠原美千代さん

「きょう宴会もキャンセルになったんですよ、30人ぐらいの。旅行の方もキャンセルの電話がありましたね」

記者

「一度にこんなにキャンセルが出るのって、なかなかないですよね？」

小笠原美千代さん

「3.11以来でございます」

初めて発表された“後発地震注意情報”によるキャンセルも懸念されるといいます。