日テレ『with MUSIC』初のライブイベント『with MUSIC LIVE』DAY1、中止発表「主催者の都合により」 DAY2、DAY3は開催
日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜 後10：00）による初めてのライブイベント『with MUSIC LIVE 1月10日（土）公演』（別称：DAY1）が、主催者の都合により開催を見送ることが12月10日、発表された。
【写真】豪華！『with MUSIC』初ライブに出演するアーティスト
同イベントは、2026年1月10日、11日（DAY2）、12日（DAY3）の3日間にわたって、東京・有明アリーナで開催予定だった。DAY1には、[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//（※アーティスト名は50音順）の参加が発表されていた。なお、DAY2、DAY3は予定通り開催する。
同局は「公演を心待ちにしているファンの皆様をはじめ、ご出演予定のアーティストや関係者の皆様へ、多大なご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。当該公演のチケット購入者には、払い戻し対応をする。
開催するDAY2、DAY3については「誠に勝手ながら1月10日公演は中止とさせていただきますが、1月11日公演、1月12日公演は予定通り開催させていただきます。この2日間をより良きものにできるよう主催・運営一同、力を尽くして参ります。何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます」としている。
なお、DAY2にはNEWS、松下洸平、DAY3にはOMI、乃紫、BOYNEXTDOORが出演する（※アーティスト名は50音順）。
