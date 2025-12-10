軽量＆低重心でめちゃ楽しい「ミライースGRスポーツ」とは！

昨今、人気を極める軽自動車では、ホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」など、全高が1700mmを超えるスーパーハイトワゴンが主流となっています。

一方で、全高が低い車種は売れ行きが芳しくなく、スポーティなモデルもほとんど選べないのが現状です。

しかしそのような状況下でも、今後発売が期待されるダイハツ「ミライースGRスポーツ」は注目されています。どのようなモデルとして登場するのでしょうか。

ミライースGRスポーツのコンセプトモデルが「東京オートサロン2025」に参考出品され、大いに話題になりました。

ベース車の「ミライース」はベーシックな「軽セダン」で、2WDの全高は1500mmと低く設定されています。価格（消費税込、以下同）も安く、最も安価な「B・SA III」は99万2200円、最上級の「G・SA III・2WD」でも132万円です。

ミライースGRスポーツは、スポーツモデルですが、ミライースのメリットも受け継いでおり、背の低いボディは軽くて重心も下がるため、走行性能に優れた効果をもたらします。

軽ければ動力性能を確保する上で有利になり、カーブを曲がる時の安定性も確保しやすく、さらには価格も割安に抑えられます。

ミライースGRスポーツの外観は価格アップを抑える目的もあり、ベース車に対して大きな変更は受けていないものの、それでも前後のバンパーは専用デザインで、レッドのボディカラーとの相乗効果により、スポーティな雰囲気を感じさせます。

バンパーの変更は、いわゆるドレスアップではなく、空力特性を向上させ、直進安定性やブレーキの冷却効果まで向上させることを目的としており、つまり実用性を伴ったデザイン変更というわけです。

東京オートサロン2025に出品されたプロトタイプのタイヤサイズは、ベース車に設定されない16インチ（165／50R16）。銘柄はブリヂストン・ポテンザRE050Aで、アルミホイールはBBS製でした。これらはいずれも、2026年に生産を終える「コペンGRスポーツ」と共通のものです。

内装の基本的な造りはミライースと共通ですが、東京オートサロン2025のプロトタイプでは、ステアリングホイールがMOMO製でした。前席はレカロ製で、乗員の体をしっかりとホールドします。これもコペンGRスポーツに準じます。

開発者は「エンジンやトランスミッションも、基本的にコペンと共通です」と述べているように、エンジンは658cc直列3気筒のターボで、最高出力は64馬力（6400回転）、最大トルクは9.4kg-m（3200回転）です。

トランスミッションは5速MTが搭載され、シフトレバーの手応えはカッチリしていてストローク（前後左右に動く範囲）も適度です。

サスペンションについても、開発者は「コペンに近いチューニングを施しています」と説明。スポーツモデルといっても軽自動車ですから、街中を走る機会も多く、路面の荒れた場所を時速40km前後で走った時でも乗員を不快にさせないよう、突き上げ感を抑えたセッティングとします。

つまりボディの傾き方を小さく抑え込むのではなく、挙動変化の仕方を穏やかにして、車両を安定させるという考え方です。ステアリング操作に対する車両の反応も正確で、峠道だけでなく街中を普通に運転する時も楽しく感じるでしょう。

ブレーキは前輪がディスク、後輪はドラムでメカニズムはベース車と共通ですが、高性能化に伴ってブレーキのサイズはひとまわり拡大されます。

車両重量は740kgくらいになるはずです。ベース車のミライースは、最上級グレードのG・SAIII・2WDが670kgですから、GRスポーツがターボやエアロパーツを加えて、トランスミッションを無段変速ATのCVTから少し軽い5速MTに変更すれば、70kg程度の重量増加に収まると考えられます。

価格は175万円前後と予想！

そんなミライースGRスポーツの価格は175万円と予想できます。ミライースG・SA III・2WDが132万円ということもあって、GRスポーツはターボエンジンの搭載、サスペンションの設定変更、レカロ製シートの装着などを含めて40万円少々の上乗せです。

ちなみに、スズキ「アルト」のスポーツモデル「アルトワークス」（最終型）は、2020年頃の価格がレカロ製シートなどを含めて約154万円でした。

レカロシート装着！

このところクルマの価格が全般的に上昇しています。ミライースGRスポーツは、アルトワークスを約20万円上まわる175万円前後でしょう。

それでも175万円なら、ターボエンジンを搭載したダイハツ「ムーヴ RS・2WD」に比べて約15万円安く、自然吸気エンジンを搭載する「ムーヴG」と同程度。

軽自動車で最高峰の動力性能や走行安定性を考えれば、ミライースGRスポーツは買い得なスポーツモデルだと言えそうです。

ダイハツの関係者は「東京オートサロン2026では、さらに市販版に近い仕様が見られるでしょう」と言っており、発売は2026年の中盤と予想されます。

ミライースGRスポーツは、クルマ好きのユーザーにとって、2026年に登場するベスト車になるかも知れません。大いに期待できます。