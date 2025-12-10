º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢WBC½Ð¾ì¤Ï¡Ô³Î¼Â¡Õ¸½ÃÏµ¼Ô¤¬¡ÈºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤êÂ®Êó¡É¸øÉ½¤·ÆüÊÆ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ
¡¡ÆüÊÆ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£12·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²óWBCÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Éé½ý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢WS¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥
¡¡º£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢5·î¤Ë±¦¸ª¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡×¤òÈ¯¾É¤·¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤òÁá¡¹¤ËÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö´üÂÔ³°¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤â½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º½ªÈ×¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÏºÇÍ¥Àè¤ÎÁªÂò»è¤À¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè3¡¢6Àï¤ÇÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡11·î19Æü¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥àºßÀÒ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤é¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¦»³ËÜÍ³¿¡¦º´¡¹ÌÚ¡Ë¤¬·è¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö11·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÔÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈWBC¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡É¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬Æ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»³ËÜÁª¼ê¤äº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·12·î5Æü¤Ë¤Ï°ìÅ¾¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬º´¡¹ÌÚ¤é¤Î½Ð¾ì¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£ABEMA¤Î¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÏ¯´õ¤¬WBC¤ÇÅê¤²¤¿¤é¶Ã¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£º´¡¹ÌÚ¤â»³ËÜ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Ê¤¤¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖDH¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖWBC½Ð¾ì¹ñ¤Ï2·î¤ËºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢½Ð¾ì¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥í¥á¥íµ¼Ô¤ÏX¤Ç¡È´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£³Î¼Â¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÂçÃ«¡õº´¡¹ÌÚ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¡ÖWBC¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤è¤êÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö½Ð¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤·³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤Ç½Ð¤ë¤È·è¤á¤¿¤ó¤À¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÂçÃ«¤¬»²²Ã¤¹¤ë°Ê¾å¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÍ³¿¤â½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤WBCÏ¢ÇÆ¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±þ±ç¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Æ´¤ì¤ÎÂç²ñ¡×¤È¤¤¤¦WBC¡£º£¸å¡¢½Ð¾ì¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¿ÊÅ¸¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£