ウォーゲーミングジャパンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/XboxOne向け戦車アクションゲーム「World of Tanks Modern Armor」において、12月9日から2026年1月5日まで「ウィンターフェスト 2025」を開催する。

「ウィンターフェスト 2025」ではギフトや褒賞が受け取れるほか、ストアの特別オファー、2種類のイベントモード、期間限定の報酬など、ゲーム内で冬の世界を堪能できる多彩なイベントが楽しめる。

「ウィンターフェスト 2025」開催

イベントモード「オモチャの戦車」が復活！

【World of Tanks Modern Armor - Winter Fest 2025】

開催期間：12月9日（火）～12月22日（月）

「オモチャの戦車」モードでは、2チーム各10輌によるリスポーンありのスピーディーなバトルが、ツリーの下で繰り広げられる。各「オモチャの戦車」はそれぞれ固有の兵装を備えており、ドーザーブレードを装備し体当たり攻撃に特化した新車輌「ドーザーマスター」も登場する。

各チームには、新たな味方として巨大なオモチャのロボットも加わる。このロボットは強力な支援攻撃を放つほか、撃破すると本イベント専用通貨である「雪玉」をドロップする。なお、プレーヤーからの要望に応え、「オモチャの戦車」モードの開催期間は2週間に延長された。これにより、本イベントを楽しめる時間が従来の2倍となっている。

「ジャック・フロスト」と共闘し「クランプス」を撃破せよ！

開催期間：12月23日（火）～2026年1月5日（月）

期間中、協力型PvEイベント「氷の女王の刃」が開始される。昨年の戦いの後、サンタは氷の女王を封じ込めたが、彼女はポータルを渡り歩く執行者「クランプス」を呼び出すことに成功した。プレーヤーは新キャラクター「ジャック・フロスト」と協力し、おなじみのマップが永遠の冬に覆われてしまう前に「クランプス」を食い止めなければならない。

10人編成のチームは「クランプス」が生み出したポータルを利用して戦場から戦場へと移動し、手下を一掃。シャードを集め、最終的には「クランプス」に立ち向かうことになる。

ウィンターフェストならではの限定車輌を入手しよう！

限定イベントモードに加え、「ウィンターフェスト」ではテーマ性のある4種類のプレミアム戦車など、豊富な新コンテンツも用意されている。

【Frostwarden】

「ジャック・フロスト」がデザインした高速かつスタイリッシュなTier X 中戦車

【Dual Battery】

新車長「Ro-Burt」にインスパイアされた2連装砲搭載の中戦車で、幅広い状況に対応できる戦闘能力を備えている

【Moldmaster Mk.1】

複数の砲塔を持ち、高い適応力を誇るオモチャ風デザインの駆逐戦車

【Winter Warrior】

オートキャノンや ATGM の攻撃に耐性を持つ強力なERA装甲を備えた、耐久性の高い中戦車

さらに、新たな3D車長として「Jack Frost」、「Pfc.PVC」、「Melty Melvin」、「Ro-Burt」が名簿に加わる。また、すべてのスキルスロットが解放された「Jack Frost」のアルティメイト版である「Ultimate Jack Frost」は、「ジャックフロスト・ウォーチェスト」でのみ入手することが可能だ。なお、プレーヤーに人気の3D車長「Krampus」には新たにカスタムボイスが追加され、本イベントで初めてしゃべるようになる。

「雪玉」

「ウィンターフェスト」開催期間中、プレーヤーはイベント限定の仮想通貨である「雪玉」を獲得できる。「雪玉」はプレミアム戦車や3D車長、外見カスタマイズ、ホリデースキンをはじめとする各種アイテムの購入に使える。

