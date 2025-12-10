8000回稼働のウーバー配達員が働いて実感した「ロケットナウ」のすごさ…シェア拡大は必然だが、じつは「課題も山積み」

フードデリバリー業界に突如現れた「ロケットナウ」。

配達員、ひいては顧客の「デリバリー離れ」が叫ばれる中、驚きの低価格戦略でサービスを拡大していることは前編〈8000回稼働のウーバー配達員が実感した「ロケットナウ」の勝算…「デリバリー離れ」を覆す驚きの戦略〉でお伝えした通りだ。

同サービスのすごさはどこにあるのか。これまで8000回のフードデリバリーをこなしたウーバー配達員ライター、佐藤大輝氏が配達員に登録、徹底検証する。

ロケットナウ配達員に登録→身体を張って徹底検証

ロケットナウはウーバーや出前館と同じで、好きな時間に働き、好きな時間に休むことができる。稼いだ報酬は毎週清算されるが、この仕組みもウーバーと同じだ（出前館は月2回払い）。特徴的なのは現金注文を受け付けておらず、キャッシュレス決済のみ対応していること。ウーバーや出前館では現金払いに備え、配達員はお釣りを持ち運ぶ必要があるが、ロケットナウではこの煩わしさがない。

※ウーバーと出前館では「設定」から、「現金払いを受け付けるか」を選択できる。よって筆者自身もそうだが、お釣りを持ち運ばない配達員もいる。

ロケットナウ配達員の登録は簡単だ。専用アプリをダウンロード → 名前やメールアドレスなど、アカウント情報を入力 → 「配達手段」と「メインの配達エリア」の選択を行う。メインの配達エリアは2つまで選択できるようだ。港区と渋谷区、横浜市栄区と鎌倉市など、自由にエリアを組み合わせできる（私の記憶が正しければ、ウーバーや出前館では「配達エリア」の小区画の選択はなかったように思う）。

次に必須書類の登録を行う。具体的には、身分証明書。プロフィール写真。口座情報の3点だ。書類確認には6時間ほど時間を要するらしい。私は午後9時頃に申請を行い、翌日の午前中には登録完了、ロケットナウ配達員として稼働することができた。

12時10分頃、私は鼻息の荒いまま、ロケットナウの配達員用アプリから「配達を開始する」をタップした。が、待てど待てど、一向に注文が来ない。手持ち無沙汰から、ロケットナウの取扱飲食店を調べてみたところ、私の住んでいるエリアではマクドナルドやケンタッキー、スターバックスなど、ウーバーや出前館で人気の飲食店の取り扱いがなかった。

この点はロケットナウの大きな弱みかもしれない。利用者がガッカリするのはもちろんだが、これは配達員の立場からしても同じだ。なぜなら人気の飲食店で取り扱っていない → 注文がこない → 稼げないという構造につながりやすいからだ。

結局、この日は1時間待っても注文が1件も来なかった。

翌日にリベンジ→ついに初注文が！！

翌日のランチタイム。私は自宅マンションで、ロケットナウのアプリを起動させた。30分ほど経った頃、聞きなれないアラーム音が鳴り響いた。慌ててスマホを確認すると、ウーバーと出前館あわせて100回以上は訪れたことのある飲食店で、ロケットナウの注文が入ったようだ。距離は往復4キロ程度。報酬は680円。

このとき私は「ウーバーや出前館よりも報酬がよさそうだぞ」と嬉しくなった。あくまで私の体感値だが、閑古鳥が鳴いているときの4キロ前後の仕事は、ウーバーや出前館なら500円前後の報酬であるケースが多い。どうやらロケットナウはサービス利用者だけでなく、配達員にも価格攻勢を仕掛け、日本でのシェア拡大を狙っているようだ。

喜んで仕事を引き受けた私は、いつも通り四角い配達用バッグを背負い、愛車（アシストの付いていない普通のママチャリ）にまたがった。そして全力でペダルを回した。

佐藤「お待たせしました。ロケットナウです」

店員「いつもありがとうございます。ウーバーだけじゃなくロケットナウも始めたんですね」

佐藤「実はこれが1回目なんですよ」

店員「え、奇遇ですね。実は私たちもこれがロケットナウの初注文なんです。ロケットナウでは1回目、2回目、3回目の注文が30％割引になるそうなので、しばらくは注文が増えるかもしれませんね」

店員さんと軽く雑談した後、私はいつも通り商品をバッグに入れ、いつも通りお客様のところへ向かった。私が“いつも通り”を強調したのは、仕事の進め方等、ウーバーと出前館との違いが、まったくと言っていいほど無かったからだ。

店舗に到着したらスマホで「到着」をタップ（これは出前館とやり方が同じ） → 商品受け取ったら「受け取り」をタップ（これはウーバーも出前館も同じ） → バッグに商品を入れ、お客様のところへ向かい、手渡しあるいは置き配した後、「配達完了」をタップする⋯⋯。

私はウーバーや出前館など、配達員経験がある人ならストレスなく、ロケットナウに「乗り換え」できると感じた。既存のデリバリー会社からすると、ロケットナウの存在を脅威に感じているに違いない。

シェア拡大は必然。しかし課題は山積みか……

利用者には低価格、配達員には高報酬……「価格攻勢」を仕掛けているロケットナウだが、おそらく現状は赤字覚悟で、まずは認知度やシェアの拡大を狙っているのだろう。そうでなければ、店舗価格と同一料金でデリバリーを実現できる説明が付かない。

ロケットナウの課題は「その先」にあるのだろう。どうやって利益を出し、どうやって他社と差別化を図っていくのか……。

デリバリー各社が凌ぎを削り合う日本社会で、配達員は雇用されていないため人材は流動的だ。さらに社会全体で人手不足のため、条件のいい他業種と人材を奪い合わなければならない。マナー違反や危険運転など、デリバリー企業が悩まされてきた「人材の質」の問題もある。ここに物価高による生活苦。これに伴うデリバリー控えなど、業界全体に暗雲が立ち込めている。

ロケットナウのスタートダッシュは成功した。同社の今後の展開に目が離せない。

【こちらも読む】『【独自】「韓国人が日本人を鬼詰め」「行政も動いた」…韓国発フーデリで「契約トラブル」が相次いだ「ヤバすぎる理由」』

