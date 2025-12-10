『FNS歌謡祭 第2夜』タイムテーブル 出演アーティスト・披露楽曲一覧
アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2025FNS歌謡祭 第2夜』が、きょう10日(18:30〜)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
○18:30〜
●IMP.「KISS」
●ILLIT「恋人がサンタクロース」／松任谷由実
●WEST.「クリスマス・イブ」／山下達郎
●CANDY TUNE「サンタが町にやってくる」
●櫻坂46「Unhappy birthday構文」
●櫻坂46「すてきなホリデイ」／竹内まりや
●柴咲コウ「Awakening（feat. LITTLE）」
●Devil ANTHEM.「ar」
●NiziU「All I Want For Christmas Is You」
●BE:FIRST「白い恋人達」／桑田佳祐
○19:00頃〜
●ILLIT「Almond Chocolate」
●CANDY TUNE × ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ「倍倍FIGHT!」
●King ＆ Prince「HEART」
●Creepy Nuts「オトノケ」
●倖田來未 × 河野純喜・川西拓実（JO1）「DESIRE -情熱-」／中森明菜（1986年）
●渋谷龍太（SUPER BEAVER）「時には昔の話を」／加藤登紀子（1987年）
●SixTONES“デビュー6周年SPカバーメドレー” ※楽曲は放送で発表
●Superfly「メロディー」／玉置浩二
●timelesz「Steal The Show」
●TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」
●東方神起 × MANATO・SHUNTO（BE:FIRST）「OH MY LITTLE GIRL」／尾崎豊
●新浜レオン × IMP.「ギャランドゥ」／西城秀樹（1983年）
●NiziU「Emotion」
●三浦大知 × 桐山照史（WEST.）「君は薔薇より美しい」／布施明（1979年）
【昭和100年 名曲セレクション】
・ジュディ・オング「魅せられて」
・少年隊「仮面舞踏会」・中森明菜「ミ・アモーレ［Meu amor e･･･]」
・中山美穂「WAKU WAKUさせて」
○20:00頃〜
●ILLIT「出逢った頃のように」／ Every Little Thing
●幾田りら「Actor」
●WEST.「ウェッサイソウル！」
●Creepy Nuts「Mirage」
●JO1「Handz In My Pocket」
●超特急「NINE LIVES」
●DISH//「ごはん」
●DISH// × King ＆ Prince「クリスマスキャロルの頃には」／稲垣潤一
●TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）「HONEY」／ L'Arc〜en〜Ciel
●NiziU（MAKO・RIKU・MIIHI・NINA）「メリクリ」／BoA
●back number「新しい恋人達に」
○21:00〜
●aiko「シネマ」
●映画『ロマンティック・キラー』より 高橋恭平(なにわ男子)×木村柾哉(INI)×中島颯太(FANTASTICS)「LAST CHRISTMAS」／Wham!
●柴咲コウ × 京本大我（SixTONES）「Sign」／Mr.Children
●SUPER BEAVER「生きがい」
●timelesz「冬がはじまるよ」／ 槇原敬之
●デーモン閣下（聖飢魔II）× 氷川きよし「DEPARTURES」／globe
●東方神起「月の裏で会いましょう」／Original Love
●back number「ブルーアンバー」
●BE:FIRST × 本田響矢「夢中」
●ENDING LINE UP「愛は勝つ」
