「今日はもうなにもつくりたくない」と思う日もありますよね。そんな日にこそ試してほしいのが、人気インフルエンサー・かずきさんが提案するワンパンパスタ。フライパンひとつでつくれて、工程も最小限でもきちんと満足感のある味に仕上がるのが魅力です。今回は、カニカマを使ったパスタレシピをご紹介。10分程度であっという間に完成します！

※ この記事は『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています 

【写真】フライパンに具材を入れる

生クリームは不要！ 牛乳でつくる濃厚トマトクリームパスタ 

トマトケチャップベースの、マイルドでお子さんも食べやすい味わいのパスタ。ニンニクはチューブを使えば、包丁もまな板も不要。カニカマは、カニ缶に替えてももちろんおいしいです！ 

●カニカマトマトクリームパスタ

【材料（1人分）】

スパゲッティ（1.6mm）　100g
カニ風味かまぼこ（ほぐす）　50g
トマトケチャップ　大さじ3
オリーブオイル　大さじ1／2
ニンニク（粗みじん切り）　1かけ※チューブなら2cm
A［水300〜350mL　顆粒コンソメ小さじ1／2　塩小さじ1／4］
牛乳　80mL
B［粉チーズ大さじ2　バター8〜10g］
粉チーズ、ドライパセリ（各好みで）　各適量

【つくり方】

（1）　フライパンにオリーブオイル、ニンニクを入れて弱火にかける。香りが立ったらカニカマ、ケチャップを加え、中火で2分ほど加熱する。

（2）　Aを加え、煮立ったらスパゲッティを加え、ときどき混ぜながら袋の表示時間どおりにゆでる。

（3）　牛乳を加え、混ぜながら1〜2分加熱したら火を止める。Bを加えて全体を混ぜる。器に盛り、粉チーズ、パセリをふる。