「月7万円でアルファードに乗れる」の落とし穴…残クレ依存で日本の自動車市場が“サブプライム化”している危険な現実

「残クレ」という言葉を聞いたことがあるだろうか？ 「残価設定型クレジット」の略で、3～5年後のクルマの下取り価格を先に設定し、その分を差し引いてローンを組むものだ。月々のローン返済額を抑えることができるため、新車の市場価格700万円ほどの高級車であるトヨタのアルファードでも比較的、手を出しやすい。

【画像】国内のミニバン市場のなかで圧倒的な人気、知名度の車種

そのため、残クレでアルファードを購入する層を「残クレアルファード」などと呼び、「見栄っ張り」「情弱」「品がない」などといった否定的な意見もある。しかし、こうした人々が経済を回しているのは間違いなく、今の日本においては貴重な存在であることも確かだ。

残クレアルファード民が“残念な人”認定されるのはなぜなのか？

トヨタファイナンスが運営する「TS CUBIC」（カーローンサービス）によると、同社で自動車を購入した年収300万円未満の人の78％が残価設定型クレジットを利用しているという。年収600万円以上でも利用率は72％ほどだ。今や残クレは庶民の自動車取得に欠かせない支払い方法として広く浸透した。



仮に700万円のアルファードを、残価設定額400万円、利率3.9％で5年ローンを組んだとすると、頭金なしで月々の支払額は7万円を下回る計算だ。もし、残価設定していなければ、同様の条件で毎月の返済額は12万円を軽く超える。

手取りが20万円ほどであっても、親と同居していれば月7万円程度の返済なら何とかやりくりできそうだ。しかし、返済額が月12万円ともなればあきらめざるを得ない。「残クレアルファード」が見栄を張っていると言われるゆえんである。



しかし、残クレは残価分の金利も含めて支払う必要があるため、通常の自動車ローンを組んだ場合よりも支払総額は多くなる傾向がある。それゆえに「情弱」などと揶揄されることもあるのだ。



また、クルマの所有権はディーラーにあり、勝手に売却や下取りは行なえない。走行距離に上限を課されるケースがほとんどで、利用する自由度も下がる。「品がない」などと言われるのは、身の丈に合わない買物の結果として制約に縛られているためだろう。



要するに、残クレは欲しいクルマを気軽に購入する方法ではあるが、合理的ではないという。



しかし、背伸びしても手に入れたいという欲望こそが経済を回す原動力である。



自動車メディア「Motor-Fan」は、アルファードとヴェルファイアの購入者の意識調査（「新型アルファード＆ヴェルファイア徹底解説」）を行なっており、全体の4割が残価設定型クレジットを使って支払っている。そして、購入者の4割近くは世帯年収で800万円以内の人だ。



日本自動車販売協会連合会によると、2025年10月のアルファードの販売台数は8086台で、前年同月比で22.7%増加。9月は50.2％増えていた。2025年4月から9月までにおいても、販売台数は前年同期間比2.7%増加している。同期間のクルマの総販売台数は0.5%という微増に留まっているにもかかわらずだ。



加えて、自動車価格高騰を背景にホンダN-BOXのようなコストパフォーマンスのよいクルマが選ばれている時代に、ラグジュアリーなアルファードが台数を伸ばしているのだ。

カーディーラーはなぜ執拗なまでに残クレを勧めてくるのか？

残クレは販売するディーラー側の利点も大きい。多くの顧客に対して短いサイクルで乗り換える状態が作れるからだ。



契約期間が終了すると、利用者は「新車に乗り換える」「乗り続ける」「車両を返却する」のいずれかを選ぶことになる。そして利用者の多くが新車への乗り換えを選択する。残価分の支払いを回避して、次のクルマに乗り換えることができる。



必然的に、ディーラーは新たな商談機会を得ることになるわけだ。



残クレの契約期間は3年が圧倒的に多い。月々の支払額が少なく、事故や傷などのリスクが下がるからだ。新車購入から3年後に待っている初回車検も避けられる。



ディーラーからすれば、代替サイクルの短期化を図ることができるため、顧客と会社が取引を開始してから終了するまでの生涯利益であるLTV（ライフタイムバリュー、顧客生涯価値）を引き上げるのに、残クレは一役も二役もかっている。



そして、ディーラーは走行距離を抑えた質の高い中古自動車を仕入れることになり、中古車取引で儲けを出すこともできる。ディーラーが残クレの利用を勧めるのは販売店側のメリットがあまりにも大きいからだ。

資産価値が保証されているうちはいいが…

気をつけたいのは、残クレの浸透と中古車価格の高騰が表裏一体の関係にあることだ。2025年夏ごろにアルファードの買取価格が下がったことがSNSで話題になった。これは残クレの契約期間終了に伴う供給過多が、価格を押し下げたことが要因などと言われている。



先述した通り残クレは下取り価格が決められているため、条件を満たす限り利用者は市場の暴落があったとしても、追加の支払いが必要になることはない。しかし、乗り換えの新車購入時は下取り価格が下がるため、月々の支払額は多くなる。また、残クレでの購入者が増えると、中古相場が下がるために残価設定額（数年後の下取り価格）も下がってしまうのだ。



かつて資産価値の暴落で経済が崩壊寸前までいった出来事があった。リーマンショックだ。



2005年ごろ、アメリカは空前の不動産バブルが起こっていた。不動産価格高騰を背景に、低所得者向けの高金利住宅ローン「サブプライムローン」がアメリカに浸透していった。



この金融崩壊を描いた映画「マネー・ショート 華麗なる大逆転」（2015）の劇中には、ストリッパーが複数の家を購入したというエピソードが出てくる。当時は支払い能力や信用力が十分かどうかもわからない人々に、「儲かるから」と不動産会社が無理やり家を購入させていた。それもこれも不動産価値の暴落はあり得ないという思い込みがあったからこそのものだった。



アメリカの大手金融会社・シティ(Citi)グループの当時のCEOは、リーマンショック前に「音楽が鳴っているうちは踊り続けなければならない」と発言した。市場が熱を帯びても、稼げるうちは撤退することはできないという投資家心理を語ったものだ。



日本の残クレは、正にこの言葉が当てはまるかのようだ。



中古車など、さまざまな商材のオンラインオークションを運営する株式会社オークネットは日本の中古車市場の価格指数をレポートしている。それによると、2008年7月の数字を1とした場合の2025年8月の「中古車市場価格指数」は2.3。ラグジュアリータイプの伸び幅が特に大きい。

残クレという仕組みは、「オニキス」の名で自動車を販売するオートコミュニケーションズの「ワンナップシステム」が元祖であり、1989年に誕生している。歴史自体は古いが、普及したのは最近になってからだ。背景に中古車価格の高騰があるのは間違いないだろう。



残クレが日本経済を回しているのは間違いないとはいえ、サブプライムローンとの類似点が多いのは気がかりである。



取材・文／不破聡 写真／shutterstock