「柳井さんはまだまだ長生きしそう…」ユニクロ塚越社長も頭を悩ます？《後継者争い》予想外の長期戦へ

「息子には社長を継がせない」と貫いて

「ユニクロだけでなく、GUなどグループブランド全体で経営執行を実現していきたい」

ユニクロの親会社ファーストリテイリング（FR）の株主総会が11月27日、山口本社で開かれ、新しく取締役に就任した塚越大介氏（47歳）がこう話した。

北米事業の躍進を評価され、'23年9月にユニクロ社長に就任した「ポスト柳井」の有望株が、グループ経営に参画するー。カリスマ経営者、柳井正会長兼社長（76歳）の後継者としての地位が固まったのだろうか。冒頭の言葉を聞き、会場では柳井氏が満足そうに笑みを浮かべたという。

FRには、柳井氏の長男・一海氏（51歳）、次男・康治氏（48歳）が取締役として在籍する。しかし柳井社長は一貫して「息子には社長を継がせない」と語ってきた。

また、プロ経営者を招聘するのではなく、自ら経営人材の育成に力を注いできた。塚越氏は'02年入社の生え抜きで、柳井流の後継者育成を体現する人物でもある。

巨額報酬を手にするのはまだ先か

株主総会では、取締役報酬枠の大幅な引き上げも承認された。従来の年額20億円以内から年額100億円以内に拡大。その理由を柳井氏は「優秀な人材の確保のためには、世界と競り負けられない」と説明した。

現在、柳井氏の報酬額は5.5億円で、長男と次男は各1.6億円。「塚越FR社長」が実現すれば、当然、彼の報酬水準はひとケタ多くなるだろう。それはいつのことか。株主の質問は来年2月に喜寿を迎える柳井氏の健康状態に及んだ。

「年齢は感じるが、毎週土日に2日連続でゴルフをしている。風呂で鉄アレイを持ち体操もしているので大丈夫。ご安心ください」（柳井氏）

塚越氏が巨額報酬を手にするまでには、しばらく時間がかかりそうだ。

【こちらも読む】『ユニクロ社員たちが強いられる「守秘義務」は本当に正しいことなのか…？「潜入取材」で暴いた秘密主義企業の「マインドコントロール」、その怪しき手口』

「週刊現代」2025年12月22日号より

【こちらも読む】ユニクロ社員たちが強いられる「守秘義務」は本当に正しいことなのか…？「潜入取材」で暴いた秘密主義企業の「マインドコントロール」、その怪しき手口