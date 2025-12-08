イタリア・トリノでイタリア人の夫、娘、息子の4人で暮らすイラストレーターのワダシノブさん。18年間のイタリア暮らしの中で、日本との「体型」についての認識の違いに気がついたのだそう。「どんな体型でも私はきれい！」というイタリア人流の考え方についてお届けします。最後に楽しいマンガつき！

イタリア人のおかげで「Mサイズ」へのこだわりがなくなった

私の周りにいる、イタリア人のマダムたちは、オシャレもおいしいものも大好き。彼女たちは「ダイエットしないと！」と言いながらも、ダイエットのダの字も実行する気配はゼロな人たちです。強いてダイエットの努力を挙げるなら、ドルチェを1人ひとつではなく、だれかとシェアするときくらいでしょうか。

【マンガで読む】イタリア人流・自由なファッションの楽しみ方

そんな友達のおかげ（？）で、私からなくなったのがMサイズへのこだわりです。

若い頃「Mサイズが当たり前で、それ以上は要ダイエット」と思うようなところが私にはあったのですが、それがいつの間にかなくなっていました。

ちなみに、周りのマダム友達は、ブランド品を買うお金持ちの人たちではありません。日本だったらユニクロで買いものをするように、市場や安い店を賢く利用する普通の人たちです。

イタリア人マダムたちのファッションを分析してみた

そんなマダム友達の1人である「J」。平均身長低めなイタリア女性にしては、Jはかなり大柄な女性です。そしていつもうっすらとセクシーなのです。いやらしくなく、スマートで女性的なスタイルがすてき。

そんなJや周りのマダムたちのファッションを、私にも取り入れられることがないか分析してみました。

●上半身はコンパクトにまとめ、目線を上に集める

・ジャケットやニットなどは丈が短め

・デコルテや肩を出す

・耳や首に大ぶりのアクセサリーをつける

・大きなメガネ

大きなメガネは日本でも流行っているように、顔の印象をキリッとさせる効果があります。彼女は緑や赤や青など、かなり派手な色のメガネも愛用しています。イタリア人は、大きな派手メガネがとても好きです。

Jは「髪をふくらませる」という往年の女優のような手もよく使っていますが、これは私にはちょっと難易度が高すぎて真似していません。

●下半身はすっきり

・お腹は隠さない、伸びる素材でぴったりとさせる

・ワイドパンツやストレートなどお尻からストンと落とす

・足首を出す

・ボトムは黒・紺で目立たせない

・靴はキレイめのスニーカーか、歩きやすい革靴

Jはリハビリ器具をつくる店をやっているので、足に悪い靴は絶対にダメというこだわりをもっていました。

そして大事なのが「おなかは隠さない」です。私にもある樽のようなおなか、当然彼女にもあります。でも、これを無理に絞ることも、丈の長いトップで隠すこともなく、「おなかなんてこんなものでしょう！」と出してしまうのです。

中年以降、きつい服は着ていられなくなり、パンツのウエストはゆるいもの一択になっている私ですが。その上さらに長めのトップを着ると、どうもあか抜けないし、太って見えます。そこで彼女のように、丈を短めにして、おなかを出してしまえば、逆におなかが気にならないことに気づいたのです。

サイズなんて「ただの記号」だった

そんなJのような人たちに囲まれて、「おなかなんて、全体の印象からしたら小さなことでしかない」「サイズはただの記号」と思うようになりました。サイズはただの記号。それより大事なのは着心地、そしてどう見えるかです。

S・M・Lなんて、そもそもブランドによって全然違いますしね。今ではちゅうちょなくLやXLも着ています。そして、着丈が長いときはすぐに直します。

イタリアには安いお直しの店が街にたくさんあるので、「みんな、こんなことをしていたのか…」という気にもなりました。

服に自分を合わせようとダイエットするより、服を自分に合わせて変えればいい！ と、マダム初心者の私は、彼女たちから学んだのでした。

健康のための減量は別ですが、マダム世代がキレイを目指して無理なダイエットをしても、「きれい」より「老けた」になることの方が多いですからね。

ドルチェのない生活なんて考えないマダム友達から学んだことでした。