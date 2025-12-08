HANA『NON STOP』配信スタート！ストリーミング5曲1億回突破の7人組が2025年締めくくりに放つ“決意”の新曲
「No No Girls」から誕生した7人組ガールズグループHANA(ハナ)が、2025年12月5日に新曲『NON STOP』をリリースした。2025年12月3日に発表された『Tiger』のストリーミング1億回突破という快挙に続くタイミングでの新曲投下。年末の紅白歌合戦出場、そして2026年の全国ホールツアーへと続く重要な節目に、7人が選んだのは“決意”を込めた渾身の楽曲だった。
【画像】『NON STOP』タイトルロゴ。水滴と逆さまの花に込められた意味とは？
『NON STOP』は、デビュー以来、止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みをそのまま音に落とし込んだ渾身の作品。Music Videoは韓国で撮影され、HANA史上最大スケールで制作されたという。
リリースは、まさにHANAの勢いを象徴するタイミングとなった。2025年12月3日のBillboard Japanストリーミング・ソング・チャート集計において、『Tiger』が累計再生回数1億回を突破。これにより、HANAのストリーミング1億回突破楽曲は通算5曲となり、国内女性ダンス＆ボーカルグループとして史上最多記録を達成したのだ。
【HANA ストリーミング1億回突破楽曲】
・ROSE (2億回突破)
・Drop
・Blue Jeans
・Burning Flower
・Tiger
デビューから約10カ月での5曲達成は、国内ダンス＆ボーカルグループ全体でも歴代2位という驚異的なペース。コンスタントに楽曲をリリースし続け、そのすべてがヒットするという、圧倒的な結果を残している。
新曲を携えたHANAは、年末の大型イベントへの出演も決定している。2025年12月27日(土)には「COUNTDOWN JAPAN 25/26」(幕張メッセ)に出演。そして大晦日には「第76回NHK紅白歌合戦」への出場も決まった。
さらに2026年3月からは、初の全国ホールツアーの開催も発表された。愛知を皮切りに、全17都市25公演を巡る大規模ツアーだ。約4カ月にわたるロングランで、全国のファンに直接パフォーマンスを届ける。
全国ツアー日程
【愛知】2026年3月7日(土) / 3月8日(日)
【茨城】2026年3月21日(土)
【東京】2026年3月29日(日)
【福岡】2026年4月3日(金) / 4月4日(土)
【広島】2026年4月10日(金)
【岡山】2026年4月12日(日)
【大阪】2026年4月18日(土) / 4月19日(日)
【香川】2026年4月26日(日)
【北海道】2026年5月2日(土)
【宮城】2026年5月5日(祝) / 5月6日(振休)
【千葉】2026年5月9日(土)
【兵庫】2026年5月22日(金) / 5月23日(土)
【静岡】2026年6月7日(日)
【神奈川】2026年6月19日(金) / 6月20日(土)
【京都】2026年6月26日(金)
【東京】2026年7月11日(土) / 7月12日(日)
【石川】2026年7月18日(土)
【新潟】2026年7月20日(祝)
BMSG×ちゃんみなガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生し、デビュー曲『ROSE』で各種チャート1位を獲得して以来、飛ぶ鳥を落とす勢いで駆け抜けてきたHANA。文字通り“NON STOP”で突き進む7人の“決意”が詰まった新曲は、各音楽配信サービスで配信中。
