¡ÖGU¡×¤Ç»×¤ï¤ºÇã¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬ºÇ¹â¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¾åÉÊ¤µ¤â¤¢¤ë
´¨¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤ÆÎä¤¨ÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¨Àá¡£¥×¥Á¥×¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Îmaki¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢GU¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Î¢µ¯ÌÓ¤Î¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡£¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤âÍú¤¤ä¤¹¤¤¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹maki¤µ¤ó¤¬¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¥³¡¼¥Ç¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¸ü¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç¹â¸«¤¨¤Î¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×
GU¤Î¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ÏÆù¸ü¤ÊÎ¢µ¯ÌÓÁÇºà¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤ÇÂ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤º¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿þ¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÍú¤¯¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î7¿§Å¸³«¤Ç²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¸å¤í¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¿¬¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à¤Ç¡¢¤Ò¤â¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿þ¤Ë¤Ï¥É¥í¥¹¥È¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÍú¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç1¡§¥Ä¥¤¡¼¥É¥«¡¼¥Ç¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ë
171cm¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎM¥µ¥¤¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ½÷ÀÍÑ¤ÏL¥µ¥¤¥º¤òÍú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢M¥µ¥¤¥º¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÃúÅÙ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾æÄ¹¤á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ï¤½¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ä¥¤¡¼¥ÉÉ÷¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÍú¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç2¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë
¼¡¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò¹ø¤Ë¤Þ¤¤¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ä¤ò¹ø¤Ë¤Þ¤¯¤È¡¢¤ª¿¬¤äÂÀ¤â¤â¼þ¤ê¤¬±£¤»¤Æ¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç3¡§¤æ¤Ã¤¿¤ê¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ç
¼¡¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¾®Êª¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Ç4¡§¥Ó¥¹¥Á¥§¹ç¤ï¤»¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×
¼¡¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¹¥Á¥§¤ËÌÜÀþ¤¬¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï°Õ³°¤È¤Ê¤ó¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç5¡§¿þ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë
ºÇ¸å¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤ò¥É¥í¥¹¥È¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤ä¤äÃ»¾æ¤Î¥í¥´¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿þ¤ò¹Ê¤ë¤È´Ý¤ß¤ò¤ª¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤¤È¤Ä¤¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦GU¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1¿§ÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
