¡ãµÁËå¤ÎSOS¡¢µñÈÝ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½½õ¤±¤Ê¤¤¡×¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ÎÆ»¡ÚÂè6ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û

»ä¤Ï¥Î¥É¥«¡Ê28ºÐ¡Ë¡£É×¥¸¥ç¥¦¥¤¥Á¡Ê33ºÐ¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢É×¤ÎËå¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢½é´üÈñÍÑ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£É×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬²ÈÄÂ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿ÆÀÌ¤À¤«¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£°ìÉô»Ï½ª¤òÊ¹¤¤¤¿µÁÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤½ÍÍ¤ÎºâÉÛ¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÉ×¤Î¤³¤È¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥Ä¥ê¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤¬Äì¤ò¤Ä¤¡¢¥Ò¥âÆ±Á³¤Î¸µÈà¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£º£¤ÎÉô²°¤ÏÂàµî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£µÁÎ¾¿Æ¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤À¸³èÈñ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¼Â²È¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä¡£
µÁÎ¾¿Æ¤Ï¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤ò¼Â²È¤ËÏ¢¤ìÌá¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢»ä¤Ë¤â¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢»ä¤Î¼Â²È¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ËÌÈ¤¸¤Æµö¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤ë¤È¤Ï¡¢Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÁÎ¾¿Æ¤Î¥¢¥¤¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤ÎËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É×¤È¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
