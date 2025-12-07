¤â¤¦¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤«¡½¡½¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï»þ·×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤ò¡ÚÆ»±Û°ìÏº¤Î¥«¥Ã¥È¥¨¥Ã¥¸¡Û
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬¸µµ¤¤À¡£¤Ä¤¤ÀèÆüÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖHUAWEI WATCH Ultimate 2¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¿å¿¼150m¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤ëÀß·×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥¸¥ã¡¼¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¿¼ÅÙ¤Ï¿¼¤¯¤Æ¤â40mÄøÅÙ¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬»È¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¿åÃæ¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÏ¢ÍíÍÑ¤Ë¡ÖDolphinÄÌ¿®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥½¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿ÄÌ¿®µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï°ÂÁ´¤Î¤¿¤áÉ¬¤ºÊ£¿ô¿Í¤ÇÀø¤ë¤Î¤¬Å´Â§¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£¿åÃæ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤òÃ¡¤¤¤Æ²»¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼ê¤Ç¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¿åÃæ¥¹¥ì¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÄ¤ËÊ¸»ú¤ä³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤À¡£DolphinÄÌ¿®¤Ï¡¢30m¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎSOS¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£¿åÃæ¤Ç¤ÏÅÅÇÈ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈô¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢²»ÇÈ¤ò»È¤Ã¤¿¥½¥Ê¡¼ÄÌ¿®¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë·ÝÅö¤À¡£¤³¤ì¤òÀ½ÉÊÃ±ÂÎ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤À¤¢¤ë¡£10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ç½¤À¡£¤½¤â¤½¤â¼«Å¾¼Ö¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤äÂ®ÅÙ¡¢·¹¼Ð¡¢³ÍÆÀÉ¸¹â¤ÎÇÄ°®¤Ë²Ã¤¨¡¢GPS¤ò»È¤Ã¤¿¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿´Çï¿ô¤Î·×Â¬¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°¶¯ÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤µ¤é¤Ë¡¢¿ä·×ÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½ÐÎÏ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¤â¡¢¥¦¥©¥Ã¥ÁÃ±ÂÎ¤Ç·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤¬¶Ã¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¶¯ÅÙ¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤ä¡¢¥Ä¡¼¥ë¥É¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¥×¥í¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤òÇÄ°®¤·¤Ä¤Ä¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤Î¤Ï¾ï¼±¡£¤â¤Á¤í¤óÀìÍÑ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ·×Â¬¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥ÁÃ±ÂÎ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÀìÍÑ¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢Àµ³Î¤Ê¿´Çï¿ô¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥±¥¤¥Ç¥ó¥¹¡Ê¥Ú¥À¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¡Ë¤Î·×Â¬¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Îµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡µð³Û¤Ê³«È¯Åê»ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËÃí¤¬¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Â³¡¹¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾åµ¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿GT 6 Pro¤Ï¡¢80¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç1Ëü7000°Ê¾å¤Î¥³¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ËÂÐ±þ¡£¹âÀºÅÙ¤Êµ÷Î¥¤ÎÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ì°µ·×ÉÕ¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖHUAWEI WATCH D2¡×¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï ¼«Æ°ÅÅ»Ò·ì°µ·×Ç§¾Ú¤â¼èÆÀ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ò¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÀ½ÉÊ¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÉô¤Îµ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡Ç½¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ºòº£¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¡£¤â¤¦¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£µÕ¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÏÓ»þ·×¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔËþ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤º½¼ÅÅ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤ÎGT 6 Pro¤Ï¡¢ºÇÄ¹¤Ç21Æü´Ö¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÅÅÃÓ¤Î»ý¤Á¤ò¸Ø¤ë¡£¤µ¤ê¤È¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÏÓ»þ·×¤ÇÅÅÃÓ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¥Ã¥Á¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â»³¤Î¤è¤¦¤ËÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤Î²òÁüÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö²èÌÌÉ½¼¨´¶¡×¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÄÌ¾ï¤ÏÉ½¼¨¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¹õ¤¤ÈÄ¤Ë²á¤®¤º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â²¿¤È¤â³æ¹¥¤¬°¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¡ÖÏÓ»þ·×¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤º¡¢¡Ö¿È¤ËÃå¤±¤ëÄ¶¾®·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢½¼ÅÅ¤ÎÉÑÅÙ¤â²èÌÌÉ½¼¨¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁêËÀ¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£1800Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤éÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¯ÏÓ»þ·×¤ÎÎò»Ë¤ò°ìÃ¶ÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é²¿¤«¤éÁ´¤¯ÊÌ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹Í¤¨¤ëÄ¬»þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¶¾®·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡£¤É¤³¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤«¡£¡ÊBCN¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë
