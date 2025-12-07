日本代表エースが驚異の４ゴールも…ファン・ペルシ監督はまさかの“スルー”。ただそれは「むしろ良い兆候」一体なぜ？
あくまで“通常運転”だ。
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが現地12月６日、オランダリーグ第15節でズウォーレと本拠地デ・カイプで対戦。６−１で大勝した。
絶好調の上田は、11分に幸先良く先制点を奪うと、20分と42分にも得点し、前半だけでハットトリックを達成。さらに後半に入って55分にもネットを揺らし、１試合４発という離れ業をやってのけた。
これでリーグ戦15試合で18ゴール。もっとも、上田を非常に高く評価しているロビン・ファン・ペルシ監督からしてみれば、特段驚く数字ではないのかもしれない。
クラブ専門メディア『1908.NL』によれば、オランダ代表で102試合50ゴールを誇る42歳のレジェンド指揮官は、ズウォーレ戦を振り返るなかで、こう語った。
「（キャスパー・）テングステッドが初ゴールを決め、ゴンサロ（・ボルジェス）がデ・カイプで初先発し、（アユブ・）ウーアルギがデビューし、（タイス・）クラーヘフェルトが後半をプレーした。試合後のインタビューでアヤセのことを忘れてしまったが、それはむしろ良い兆候だ。彼の活躍が当たり前に感じられ始めているからだ」
アヤセなら、これくらい当たり前――。強い信頼関係で結ばれたオランダ代表の英雄とのタッグで、日本代表のエースはさらなる高みを目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の４ゴール！
