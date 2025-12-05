「カルディコーヒーファーム」といえば、世界中の珍しい食材やオリジナル商品だけでなく、いつもの食卓を豊かにしてくれる個性的な調味料も人気です。今回は、マンネリしがちな料理を格上げしてくれる調味料3つをご紹介！ カルディ好きの読者が太鼓判を押す絶品調味料で、いつもの料理の「味変」を楽しんでみてください。読者のコメントつきでお届けします！

1位：刺激的な青唐辛子とニンニクの万能ラー油

ニンニクたっぷりでどんな料理にも合う。ゴマ、ワサビ菜などを組み合わせた、ニンニクたっぷりの青唐辛子ラー油。

【写真】青唐辛子とニンニクが香るパンチの効いた万能ラー油

「マンネリ気味の料理も、これを加えるだけで新鮮に」（とろろ935さん）

・青いにんにく辣油 青唐辛子 120g ￥498

2位：ザクザク食感がやみつきになる！和風しょうゆタレ

うま味の効いたザクザク食感がクセになる！ アーモンド、白ゴマ、天かすなどの具材と、だしのうま味が効いた調味料。

「卵かけご飯や肉料理など、なんにでも使えます」（ぐりねこさん）

・もへじ ざくざくたれ 醤油味 80g ￥529

3位：サラダにも揚げ物にもぴったりの甘辛ソース

サラダはもちろん揚げ物にもぴったり。赤唐辛子をベースにした甘味のあるタイのチリソース。

「意外になんにでも合うから、いつもの味に飽きたときなど、味変に便利」（とっぴさん）

・モラドック スイートチリソース 250ml ￥298

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。