LAの名店でダルビッシュらと会食

ドジャースの山本由伸投手が、カリフォルニア州ロサンゼルスの日本食レストラン「Matsuhisa」を訪れ、パドレスのダルビッシュ有投手らと会食を楽しんだ。オーナーシェフの松久信幸氏が自身のインスタグラムでその様子を公開。「ぎゃー!!」「すっごい仲間大集合」とファンの間でも話題となっている。

松久氏は4日（日本時間5日）、インスタグラムで「MLB World Series 2025 #MVP」と山本へのメッセージを添えて投稿。「CONGRATULATIONS ON MVP（MVPおめでとう）」と記されたケーキを手に笑顔を見せる山本との2ショットや、同席したダルビッシュやウィル・アイアトン氏（球団通訳）らとの記念写真を公開している。

投稿を通して山本のオフの行動を知ったファンは「わわわ！ ダルさんもいる！」「凄く良い写真」「THE GOAT!!」「なんか、いいですね。仲良し」「素敵だね」「山本さんおめでとうございます」などとコメントを寄せていた。

「Matsuhisa」は1987年に開店した老舗の日本食レストランで、ビバリーヒルズに店舗を構える。ハリウッドセレブら著名人も多く来店する人気店で、大谷も11月に同店を訪れ、松久氏からMVP受賞のお祝いを受けていた。

山本は1日（同2日）にレイカーズ-サンズ戦の観戦に訪れ、八村塁選手と2ショット撮影。3日（同4日）には、自身のインスタグラムで、ロサンゼルスの街に完成した自身の巨大広告の前で記念撮影した様子を投稿するなど、充実のオフを過ごしているようだ。（Full-Count編集部）