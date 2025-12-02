仕事中、彼氏から『愛犬用の見守りカメラを見て』と連絡。何事かと焦ってスマホでカメラを確認した結果…。想定外すぎたまさかの光景は記事執筆時点で302万回を超えて表示されており、9.9万件のいいねと爆笑コメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事中、彼氏から『子犬の見守りカメラ見て！』と連絡→焦って確認した結果…『想定外の光景』】

Xアカウント『@mekamarin』に投稿されたのは、シーズー「らむ」ちゃんのお姿。

この日、仕事中に自宅に居るはずの彼氏さんから『ペットカメラ見て！』と連絡が入ったのだそう。

何か緊急事態が起こったのか、一体何事かと焦ってスマホでペットカメラを覗いてみたところ…まさかの光景が映し出されたのだといいます。

緊急かと焦って確認した結果…想定外の光景

カメラに映ったのは、なぜか画面いっぱいになるほど近くにいるらむちゃんのお姿。同時に聞こえてきたのは…『うぉぉい！おーりゃっ！おらぁっ！』という彼氏さんの声。

ふわふわでもこもこのおててをこれでもかというほどに振りかぶり…勢いよく『パンチ』を繰り返し続けていたというらむちゃん（の後ろにいる彼氏さん）。

どうやら飼い主さんに『早く帰ってこないとパンチされちゃうぞ』という可愛いメッセージが込められていたというその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「らむパンチ可愛い」「迷惑そうｗ」「リアタイで見せて欲しい」「まさかの予想外過ぎて声出たｗ」「素敵な瞬間」などのコメントが寄せられています。

生後9ヶ月の女の子の日常

現在生後9ヶ月のらむちゃんは、ぬいぐるみのような外見と愛くるしい性格を持つ女の子。飼い主さん、そして彼氏さんに溺愛されながら幸せに暮らしているといいます。

日々、たくさんのことを経験しながら成長するらむちゃんのお姿は、シーズーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

