「うれしくなりすぎて」企業誘致の出張の宴席でセクハラ 町長が辞意を表明 任期は来年4月まで 次の町長選への出馬は「考えていない」佐賀・有田町
出張先で“セクハラ”をしたとして、議会が問責決議を可決した佐賀県有田町の松尾佳昭町長が2日、町長を辞職する意向を表明しました。
■有田町・松尾佳昭町長
「この度は誠に申し訳ありませんでした。辞職、辞任をしたいと考えています。」
2日午後5時すぎ、辞職の意向を表明したのは有田町の松尾佳昭町長です。
松尾町長はことし9月、企業誘致の関連で出張した際、相手企業との名古屋市内での宴席の場で酒に酔い、接客していた女性に対しセクハラ行為があったと指摘されています。
2日、有田町議会ではセクハラ問題を受け議員から提出された松尾町長の問責決議案が、全会一致で可決されました。
松尾町長は記憶がないとした上で、セクハラについては認めています。
■松尾町長
「記憶はございませんが、同席した知人がそう指摘するのであればそれを認めるしかないと思っています。（企業誘致に）前向きな話をご検討、お話もいただきましたので、うれしくなりすぎてというところで飲んでしまいました。」
町長の任期は来年4月までで、松尾町長は辞職の時期について「議会と調整する」としています。
また、次の町長選挙への出馬については「考えていない」と話しています。