万能すぎる。「8K出力も充電も1ポートでこなす」新作アダプター
ハイスペックながらお手頃価格のアイテムで知られるUGREEN（ユーグリーン）から、おすすめしたい変換アダプターが登場しました。
10月30日に発売した「USB-C to DisplayPort 1.4 アダプター CM877」は、超高解像度と高リフレッシュレートの映像出力をサポートしPD100W高速充電にも対応、それでいてやはり1,000円台という高コスパなんです。
8K@60Hzの高解像度＆4K@240Hzの高リフレッシュレートで、高性能映像出力を実現
「USB-C to DisplayPort 1.4 アダプター CM877」はDisplayPort 1.4規格に対応した変換アダプター。
これはPCとモニターなどのディスプレイ機器を接続するための映像インターフェースの国際規格の最新版で、リアルかつ色鮮やかな映像体験を可能にしてくれます。
商品名の通り、8K@60Hz（7680x4320ピクセル）の超高解像度で高精細でリアルなスクリーンビジュアルを実現しており、プロの映像制作や大画面での視聴に対応。
また4K@240Hzの高リフレッシュレートで、特にPCゲーミングにおいて滑らかで残像の少ない映像を実現し、快適なプレイ環境が手に入ります。
とにかく大満足な「映像美」を堪能できるアイテムなわけですね。
PD100W高速充電にも対応
100Wの高速充電に対応している点も、見逃せない特長ですよ。
アダプターに充電器を接続すれば、モニターに映像を出力しながらMacBook Pro／AirやiPadなどの接続デバイスを最大100Wで急速充電できます。
USB-CポートがひとつしかないノートPCやタブレットでも、このアダプターひとつで映像出力と充電を同時に行えるわけですね。
「USB-C to DisplayPort 1.4 アダプター CM877」は高画質・高リフレッシュレート、持ち運ぶケーブル類を減らしたい方にとって、役立ちすぎる変換アダプターですよ！
