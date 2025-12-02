Image:Amazon.co.jp

ハイスペックながらお手頃価格のアイテムで知られるUGREEN（ユーグリーン）から、おすすめしたい変換アダプターが登場しました。

10月30日に発売した「USB-C to DisplayPort 1.4 アダプター CM877」は、超高解像度と高リフレッシュレートの映像出力をサポートしPD100W高速充電にも対応、それでいてやはり1,000円台という高コスパなんです。

UGREEN USB-C to DisplayPort 1.4 アダプター（PD 100W高速充電対応）8K@60Hz 4K@240Hz Thunderbolt 4/3 to DisplayPort iPhone 17、MacBook Pro/Air/Mini、iPad、Galaxy、Steam Deck 対応 1,999円 Amazonで見る PR PR

8K@60Hzの高解像度＆4K@240Hzの高リフレッシュレートで、高性能映像出力を実現

「USB-C to DisplayPort 1.4 アダプター CM877」はDisplayPort 1.4規格に対応した変換アダプター。

これはPCとモニターなどのディスプレイ機器を接続するための映像インターフェースの国際規格の最新版で、リアルかつ色鮮やかな映像体験を可能にしてくれます。

Image:Amazon.co.jp

商品名の通り、8K@60Hz（7680x4320ピクセル）の超高解像度で高精細でリアルなスクリーンビジュアルを実現しており、プロの映像制作や大画面での視聴に対応。

Image:Amazon.co.jp

また4K@240Hzの高リフレッシュレートで、特にPCゲーミングにおいて滑らかで残像の少ない映像を実現し、快適なプレイ環境が手に入ります。

とにかく大満足な「映像美」を堪能できるアイテムなわけですね。

PD100W高速充電にも対応

Image:Amazon.co.jp

100Wの高速充電に対応している点も、見逃せない特長ですよ。

アダプターに充電器を接続すれば、モニターに映像を出力しながらMacBook Pro／AirやiPadなどの接続デバイスを最大100Wで急速充電できます。

USB-CポートがひとつしかないノートPCやタブレットでも、このアダプターひとつで映像出力と充電を同時に行えるわけですね。

「USB-C to DisplayPort 1.4 アダプター CM877」は高画質・高リフレッシュレート、持ち運ぶケーブル類を減らしたい方にとって、役立ちすぎる変換アダプターですよ！

