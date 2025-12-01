「心地よい空間をつくるのと同じくらい、フラットな自分でいることが大切」と語るのは、家づくりの様子をインスタグラムにアップし、7.9万人のフォロワーをもつTajiさん（50代）。部屋だけでなく、心や人間関係もすっきりする考え方をご紹介します。

※ この記事は『53歳からのシンプルモダンな暮らし』（CEメディアハウス刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【写真】リビングで安らぐTajiさん

自分の機嫌をリセットする

自分にとって心地よい空間をつくることと同じくらい大事だと思うのが、毎日フラットな状態でいること。とはいえ、機嫌が悪くなるときだってあります。脳って単純で、単語しかわからないらしい。よいことと悪いことの区別がつかず、自分が思い描いていることに向かっていくそうです。

「バナナを思い浮かべないで！」と言われたら、初めの言葉で瞬時にバナナを思い浮かべてしまいませんか？ それと同じように、“こうなりたくない”と否定的なことを思い浮かべているとそっちにいってしまうらしい。そして、そういう体験が“やっぱりなあ”になって、いつもついていない自分をつくりあげてしまうそうです。立派なマイナス思考のできあがりです。

そうなるよりも、“なったらいいな〜”ということを、思い浮かべるようにしてください。私はいつも、「自分がどうなりたいのか？」「どうしたいのか？」を具体的にイメージするようにしています。

「これをしたら幸せ！」と思うものをつくっておく

そして、自分の機嫌がよくなるように1日1回は、どこかのタイミングで「私今、めっちゃ幸せやんか！」って思うようにしています。朝のコーヒータイムとか、仕事の合間に窓の景色が目に留まったときなどに……。「これをしたら幸せ！」って思えるものをつくっておくと便利です。

一瞬でリセットして、もやもやすることがあっても気分が晴れるように。単純な脳に思い込ませて、いつもご機嫌でいられるように。自分の機嫌が取れないと、周りにいる人の機嫌をよくすることもできません。

かつて自分がすべての犠牲になっていると思っていたときを振り返ると、周りの人から見て、とても感じが悪かったのではないかと、ぞっとします。攻撃的で、自分の思いをわかってくれないと伝えてもいないのに、被害妄想に駆られていたな〜と反省するばかり。

あのときの自分に戻らないように、幸せなことを多めに考えるようにしています。

50代に入り、無理なつき合いはしなくてよいと思えた

ここ最近は無理をして人づき合いをしなくても、ひとりで行動できていればそれでいいのではないかと思うようになってきました。

私はひとりで旅行をするし、ランチに行ったり、夕食を食べたりすることにも抵抗がありません。もちろん、気の合う友人とのお出かけも楽しみますが、だれかと一緒じゃないとなにもできないということはありません。

50代に入り、孤独にならないようにとか、嫌われないようにするために、人づき合いをすることは必要ないかな？ と考えています。自分が心地よいと思えるつながりは大切にしていきたいですが、そうではないものに時間を費やすのがもったいなくなってきました。

マイホームが完成し、自分だけの空間ができて、家族とも少し距離ができたことで、家庭内の人間関係もスムーズにいくようになりました。無理なおつき合いを惰性でするよりも、自分ひとりで快適に過ごす方が充実していることもあり、ストレスになるおつき合いからは少しずつ離れていってもいいのかな？ と思えるようになりました。

●人にストレスを与えないようにするために、離れることも

とはいえ、あまり嫌いな人はいませんし、仕事柄少々の気遣いで疲れることはありません。私は気が強く、はっきりした性格で、どちらかというと私が距離をとられることの方が多いもしれません。なので、なるべく人にストレスを与えないようにするために、離れることも大切だと思っています。

相手に嫌われないために、強く当たってしまいがちな人から自分が離れるというのも大切なことだと思い、気をつけるようになってきました。自分と価値観が違い、そこにストレスを感じるなら、きっと相手も感じています。なので、お互いのために離れたほうが得策だと感じています。