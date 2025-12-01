『結婚したら自由になった』妹が語る結婚観に4.1万いいね「その考え方、素敵」「新鮮な表現」【ママリ】

妹が言った「結婚したら自由になった」って名言すぎる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

結婚したら自由がなくなる…って話よく聞きませんか。瀬戸水葉さんの妹さんの結婚観がすごいとXで話題になっていましたのでご紹介します。

妹が「結婚すると自由がなくなるってよく聞くけど、一人だと大変だったりめんどくさかったりして諦めてきたことも二人ならまあやるかって思えるし、話す相手がいつもいて相談も愚痴吐きもできるから頭的に自由になったー」と言っていてすごかった 頭的に自由

結婚すると、「頭的な自由」を得られるという妹さん。たしかに、ひとりであれこれ考えて抱え込むよりも、気軽に何でも心置きなく話せる人がそばにいるだけで安心感がありますよね。脳がすっきりしてストレスフリーになるのかもしれません。面倒なことがあったとしても、愛するパートナーがいてくれることで前向きになれるのですね。



この投稿には「「その考え方、素敵ですね！ パートナーがいると、確かに感情的な負担を分かち合えて安心感が得られます」「「頭的に自由」って新鮮な表現だけど、めっちゃ本質突いてる…！心の余裕が増えるって、自由のかたちの一つだよね」といったリプライがついていました。頭的に自由、心の中にメモしておきたい投稿でした。

声優好きな妻を看病する夫に1万いいね！

ご紹介するのは、たーこ(＠21tako321)さんが投稿していた夫とのエピソードです。体調を崩した時、夫に心配してもらえると心強いものですよね。弱っているときにどんな対応をしてくれるかで、相手の本当の優しさを垣間見られるようにも感じられます。



熱で寝込んでいたたーこさんに「何かやってほしい事ある？」と夫が聞いてくれたそう。その優しさだけでも十分うれしいものですが、たーこさんはある無茶振りをしてみることに。夫はたーこさんのお願いを聞いてくれるのでしょうか。

私が寝込んでいた時に、夫が「何かやってほしい事ある？」と聞いてきたので、熱にうなされながら「cv.石田彰で、喋ってほしい…」とお願いしたら「出来るわけないでしょ～！」と怒られたのです。でもそのすぐ後、ちょっとイイ声で「おやすみ」と言われたので良い人だなと思ったし面白かったです。

熱で寝込んでいた時、夫から「何かやってほしい事ある？」と聞かれたたーこさん。なんと「声優の石田彰さんの声で喋ってほしい」と高難度のお願いをしてみたといいます。



夫はまさかのお願いに「できない」と言いながらも、自分なりにいい声を出してくれたそう。石田彰さんといえば『鬼滅の刃』に登場する猗窩座などさまざまなキャラクターの声を担当している方。「キャラクターはわかるけれど声優さんの名前はわからない」という方も多そうですが、石田彰さんという名前で通じるところも素敵ですよね。日ごろからの夫婦の会話の多さがうかがえます。



この投稿にじゃ「素敵な旦那さん」「これはモテる」などさまざまな声が投稿されていました。夫婦の仲睦まじい様子が伝わってきて、心が温かな気持ちになるエピソードでしたね。

『盆は帰って来るんだろ？』誘い方が“地元の友達”父のLINEに17万いいね

ご紹介するのは、ポメラニアン病院(@0Od4l)さんの投稿した父親とのエピソードです。帰省などで地元に帰るとホッと安心感がありますよね。子どものころから知っているお店や友人たちがいることで、懐かしい気分になります。お盆には地元の友人へ、誘いの連絡をするという方もいるのではないでしょうか。



父親から「盆は帰って来るんだろ？」とLINEをもらったというポメラニアンさん。誘い方が「地元の友達すぎる」という投稿に、反響が寄せられました。帰省が楽しみになる爆笑のエピソードです。

©0Od4l

父親、地元の友達すぎる

「盆BBQやろうぜ」という誘う流れもメッセージも、完璧な地元の友達で思わず笑ってしまいました。BBQというチョイスにも、友人からのお誘いの感じが溢れていますね。



この投稿には「ええ父ちゃん🤭✨BBQ楽しんで😆👍」「それBBBQじゃん」といったコメントが寄せられていました。帰省するわが子と過ごせるように考えてくれたのでしょうか。こんなお父さんとのBBQは楽しそうですね！地元の友達すぎる、父親からのメッセージに爆笑のエピソードでした。

