11年ぶり全面刷新！ “新車135万円”のスバル新型「軽“スライドドア”ワゴン」に反響殺到！ 「70万円以上オトクでイイ」「室内広くて快適」の声も！ 「リッター22キロ超え」の低燃費も魅力の「ステラ」最安モデルに注目！

シンプルながら快適、最安モデルの仕様に反響集まる！

スバルが約11年ぶりにフルモデルチェンジした新型「ステラ」は、これまでハイトワゴンの分野で確固たる地位を築いてきました。

2025年6月に発表された4代目では「使いやすさ」と「安全性」をさらに磨き上げ、現代のユーザーが求める要素を余すことなく取り入れています。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”スバル新型「軽“スライドドア”ワゴン」です！（30枚以上）

エコカー需要の高まりや、高齢者・子育て世帯向けの利便性が重視される中で、ステラに対してもネット上で多くの声が寄せられています。

内装のカラーリングがおしゃれ！最安モデルに反響集まる！

初代ステラは2006年に登場し、スバル自社生産のオリジナル軽自動車として話題を集めました。

その後2011年に2代目、2014年には3代目が発売され、ダイハツ「ムーヴ」をベースとするOEMモデルへと変化してきました。

今回の4代目でもそのベース車との協力関係は継続されつつ、スバルならではの細やかな設計や安全性への配慮が随所に感じられます。

新型ステラの最大の特徴は、進化した車体構造と安全技術です。軽量化と高剛性を両立した新プラットフォームの採用により、走行安定性や静粛性、ブレーキ性能が格段に向上しました。

スバルといえば安全性への信頼が厚いブランドですが、今回も期待を裏切らず、衝突回避支援や誤発進抑制などの先進運転支援機能を標準装備。軽自動車でありながら、安心して長距離ドライブも楽しめる性能が備わっています。

注目すべき新機能として、歴代ステラで初めてリアスライドドアを採用した点が挙げられます。

これにより、後席への乗降や荷物の出し入れが格段にスムーズになり、子育て世帯や高齢者のいる家庭での利便性が大幅に向上しています。日常のちょっとした動作が快適になることは、ユーザーにとって大きな魅力です。

グレード展開は「L」「G」「Z」「ZS」の4種類で、最も手頃なのはベースグレードの「ステラ L（2WD）」です。

このモデルはシンプルながらも必要な機能をしっかり備え、価格とのバランスが絶妙です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mmと、軽自動車規格いっぱいに設計され、ホイールベースは2460mm。室内は長さ2140mm×幅1335mm×高さ1270mmとクラストップクラスの広さを実現しています。

デザイン面では、丸みを帯びた滑らかなフォルムに、ブラックのフロントグリルや14インチホイールキャップが上品さを添えています。

ボディカラーは落ち着いた「ブラック・マイカメタリック」「スカイブルー・メタリック」など4色が用意され、街中でも目を引きすぎない上品さを保っています。

室内はブラックとブラウンのパネルがモダンな印象を与え、運転席周りの視界も確保されているため長時間運転でも疲れにくい設計です。

座席には柔らかいフルファブリックシートを採用し、シフトレバー周りも控えめなデザインで落ち着きがあります。

利便性の面では、USBソケットやナビ装着用オプションが用意され、日常の使い勝手をサポート。

ただし、Lグレードにはパワースライドドアは搭載されず、ワンタッチ開閉機能などは上位グレード限定です。

それでも手動式スライドドアは軽量で操作しやすく、実用面では十分に満足できる作りとなっています。

パワートレインは660ccの直列3気筒DOHCエンジンで、最高出力52ps、最大トルク60Nmを発揮。

WLTCモード燃費は22.6km／Lと、日常の街乗りや買い物、通勤など幅広いシーンで軽快に走行できます。

価格（消費税込み）は、ベースグレードの「ステラ L（2WD）」が135万8500円、最上位の「ステラ Z（4WD）」の205万7000円よりも70万円以上安価で、装備を絞ったLグレードでも快適性と安全性を確保しており、コストパフォーマンスは非常に高いといえます。

発売直後、ネット上では多くの反響が見られました。「コンパクトなのに室内広くて快適」「安全装備が標準でありがたい」「リアスライドドアは子育て世帯に嬉しい」「価格と装備のバランスが絶妙」「デザインが丸くて親しみやすい」「燃費も良く日常使いにぴったり」「久々のフルモデルチェンジで期待以上」「70万円以上安いLグレードでも十分に満足できる」「スバルらしい安心感がある」と、多くのユーザーがその完成度に好印象を示しています。

軽自動車市場における新たな注目株として、ステラの今後の評価がますます楽しみです。