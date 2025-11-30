¸µ¡È¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¡ÉÎ°¤Á¤ã¤í¤ÎÊì¡¦¤Á¤¤¤á¤í¡¢YouTube¤Ç¤Î¼ý±×¤òË½Ïª¡ÖÂ¿¤¤»þ¤À¤È¡Ä¡×
¡Ú±ÇÁü¡ÛYouTube¤Ç¤Î¼ý±×&¸µ¡È¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¡ÉÎ°¤Á¤ã¤í¤Î·ãÊÑ¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡¡È¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÂç±ê¾å¤·¤¿Î°¤Á¤ã¤í¤ÎÊì¡¦¤Á¤¤¤á¤í¤¬¸½ºß²ÈÂ²YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤½¤Î¼ý±×¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï9Ç¯Á°¤Ë¡È¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î°¤Á¤ã¤í¡ÊÅö»þ8ºÐ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÊì¤Ç¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¤Á¤¤¤á¤í¡£Âç±ê¾å¤·¤¿¡È¾®³ØÀ¸¥Û¥¹¥È¡É¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Îº£¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î°¤Á¤ã¤í¤Ï¹õÈ±¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇ¯¤ËÀ®Ä¹¡£¤½¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤Á¤¤¤á¤í¤ÏÀµ¼°¤ËÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÎ°¤Á¤ã¤í¡õÌ¼¤Î¤Þ¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¡ÊÃæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤È¶¦¤Ë3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¤Ê¤ó¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô80Ëü¿Í±Û¤¨¤Î²ÈÂ²YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Á¤¤¤á¤í°ì²È¡£½µ3¤ÇYouTube¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ä»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¤»þ¤Ë¤Ï·î200Ëü±ß¼åYouTube¤Ç²Ô¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Á¤¤¤á¤í¡£¡ÖYouTuber¤Ï»Ò¤É¤â¤È½Ð¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤â°ìÈÌ²ÈÄí¤è¤êÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿À¸³è¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤ëÊý¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¿¦¶È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤¤¤á¤í¤¬YouTube¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤¢¤ë¿®Ç°¤¬¡£¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ê½¬¤¤»ö¤ò¡Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÀäÂÐ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¿Í¤À¤í¤¦¤È¶ìÏ«¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¿ÍÊÂ¤ß°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢Êì¤È¤·¤Æ²È·×¤ò¼é¤ë¤¿¤áYouTuber¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£