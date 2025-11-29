3年前に新築マンションを購入した日刊住まいライターは、マンション購入時に選択できるオプションのうち、キッチンカウンター裏の造作収納をコストカットのためにつくらなかったそう。しかし、実際に暮らしてみると、「ある問題」が噴出。今回、ライターが感じた反省点と、工夫して生み出した代替収納の方法について語ります。

キッチンカウンターの「造作収納」をやめた理由

筆者は4歳の娘と夫と住む3人家族で、3年前に新築マンションを購入。その際、キッチンカウンター裏に造作収納をつくるオプションの選択が可能でした。しかし、筆者は造作収納をつくらないことに。その理由は、以下の3点です。

【実際の写真】カゴやS字フックが大活躍！

・コストを節約したかった

・圧迫感が出ることを懸念した

・バーカウンターのようにしたかった

いちばんの理由は「コストカット」が大きかったです。また、カウンター下を収納で埋めてしまうと圧迫感が出るのではないか、との懸念もありました。

さらに、収納をつくらず、空いたスペースにイスを置けば、バーカウンターのように使えるかもという夢も抱いていました。

やっぱり造作収納をつくればよかった…！

実際に住んでみると、わが家の行動パターンから、キッチンカウンターを物置きとして使ってしまいがちなことが判明。

さらに見えてきた問題点が3つありました。

●問題点1：カウンター上にものがあふれる

帰宅すると細々とした日用品や郵便物をカウンターに置いてしまい、ものがあふれます。

●問題点2：市販の収納棚が設置できない

カウンターの裏に謎の曲線があり、市販の棚だとデッドスペースができてしまいます。

●問題点3：離れた収納場所に片付けに行くのが億劫

カウンター下に収納スペースがないことで、ほかのエリアまで片付けに行くことが億劫になってしまい、どんどんものが散乱します。

結果、キッチンカウンター周辺がいつも散らかっている状態に。

こんなことなら、最初から造作収納をつくって、収納場所を確保しておけばよかったととても後悔しています。今の状態だと、理想としているバーカウンターとしての使用は夢のまた夢です。

カウンター裏収納を最大限活用する工夫

造作収納をつくらなかった後悔を乗り越えるために、さまざまな収納法を試しています。

わが家はみんな、家に帰ってきたらカウンターの上に郵便物や手に持っていたものを置きます。また、バッグや上着はカウンター下に放置するのが行動のパターンです。

そのため、帰宅時にすぐに手荷物を収納できるよう、ホームセンターで購入した台を設置。また、郵便物や小物はサッと入れられるよう、カゴを用意しました。

また、娘のバッグや上着は自分でも準備と片付けができるよう、小物入れやS字フックを使って収納しました。バッグ置きには、小さなイスを活用しています。

これで、散らかりがちなカウンター周りをすっきり保てているのです。

このように、自分なりに工夫を凝らした収納で、キッチンカウンター裏のスペースを整えて暮らしているわが家。しかしながら、造作収納をつくっておけば、隠す収納がかなって見栄えがよかっただろう、と後悔しています。

これから家づくりを検討されている人は、自分や家族の暮らしの傾向をふまえた収納計画を立てることで、なるべく後悔のない住まいにできるよう、ぜひ参考にしてみてください。