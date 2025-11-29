新築マンションの「キッチンカウンター」で大後悔。住んで気づいた“想定外の問題点”3つ
3年前に新築マンションを購入した日刊住まいライターは、マンション購入時に選択できるオプションのうち、キッチンカウンター裏の造作収納をコストカットのためにつくらなかったそう。しかし、実際に暮らしてみると、「ある問題」が噴出。今回、ライターが感じた反省点と、工夫して生み出した代替収納の方法について語ります。
キッチンカウンターの「造作収納」をやめた理由
筆者は4歳の娘と夫と住む3人家族で、3年前に新築マンションを購入。その際、キッチンカウンター裏に造作収納をつくるオプションの選択が可能でした。しかし、筆者は造作収納をつくらないことに。その理由は、以下の3点です。
・コストを節約したかった
・圧迫感が出ることを懸念した
・バーカウンターのようにしたかった
いちばんの理由は「コストカット」が大きかったです。また、カウンター下を収納で埋めてしまうと圧迫感が出るのではないか、との懸念もありました。
さらに、収納をつくらず、空いたスペースにイスを置けば、バーカウンターのように使えるかもという夢も抱いていました。
やっぱり造作収納をつくればよかった…！
実際に住んでみると、わが家の行動パターンから、キッチンカウンターを物置きとして使ってしまいがちなことが判明。
さらに見えてきた問題点が3つありました。
●問題点1：カウンター上にものがあふれる
帰宅すると細々とした日用品や郵便物をカウンターに置いてしまい、ものがあふれます。
●問題点2：市販の収納棚が設置できない
カウンターの裏に謎の曲線があり、市販の棚だとデッドスペースができてしまいます。
●問題点3：離れた収納場所に片付けに行くのが億劫
カウンター下に収納スペースがないことで、ほかのエリアまで片付けに行くことが億劫になってしまい、どんどんものが散乱します。
結果、キッチンカウンター周辺がいつも散らかっている状態に。
こんなことなら、最初から造作収納をつくって、収納場所を確保しておけばよかったととても後悔しています。今の状態だと、理想としているバーカウンターとしての使用は夢のまた夢です。
カウンター裏収納を最大限活用する工夫
造作収納をつくらなかった後悔を乗り越えるために、さまざまな収納法を試しています。
わが家はみんな、家に帰ってきたらカウンターの上に郵便物や手に持っていたものを置きます。また、バッグや上着はカウンター下に放置するのが行動のパターンです。
そのため、帰宅時にすぐに手荷物を収納できるよう、ホームセンターで購入した台を設置。また、郵便物や小物はサッと入れられるよう、カゴを用意しました。
また、娘のバッグや上着は自分でも準備と片付けができるよう、小物入れやS字フックを使って収納しました。バッグ置きには、小さなイスを活用しています。
これで、散らかりがちなカウンター周りをすっきり保てているのです。
このように、自分なりに工夫を凝らした収納で、キッチンカウンター裏のスペースを整えて暮らしているわが家。しかしながら、造作収納をつくっておけば、隠す収納がかなって見栄えがよかっただろう、と後悔しています。
これから家づくりを検討されている人は、自分や家族の暮らしの傾向をふまえた収納計画を立てることで、なるべく後悔のない住まいにできるよう、ぜひ参考にしてみてください。