「カルディコーヒーファーム」は世界中の珍しい食材やお菓子が並んでいて、いつ行っても新しい発見があるお店。今回は、数ある商品の中から、読者が選んだ“知る人ぞ知る”おすすめアイテムTOP3をご紹介します。本場の味に負けない、話題のグルメをチェックしてみてください。

1位：手軽に本格おしゃれブランチが叶う！包み焼きピザ

ベーコンがたくさん入って食べごたえ満点！ 半月型の包み焼きピザは、温めると中からアツアツ具材がトロリ。

【写真】知る人ぞ知るカルディの名品「カルツォーネ 」

「具だくさんで満足感たっぷり。休日のブランチにもおすすめ」（nanakoさん）

・カルツォーネ トマト＆ベーコン 1個 ￥213

2位：甘辛い味つけに酸味の効いた、タイ風焼きそば

モチモチのビーフンとソースがセットに。エビや野菜を加えれば、自宅でも本格的な味を楽しめる。

「本場のお店の味に負けていないと思います」（ゆりさん）

・スータイ パッタイセット 214g ￥365

3位：体の芯から温まる！やさしい味わいの韓国料理

本場韓国の味をお手頃サイズで楽しめる。鶏肉や高麗人参、ニンニクなどをじっくり煮込んだ韓国料理のサムゲタンをハーフサイズで。

「優しい味わいです」（森ちひろさん）

・マッスンブ パンゲタン 600g ￥1058

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。