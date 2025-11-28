ストリングスホテル 名古屋では、大聖堂が見えるレストラン「グラマシースイート」にて、2025年11月15日（土）から12月25日（木）までの期間限定で、可愛い白くまが主役の「グラマシークリスマスアフタヌーンティー〜ホワイトベアからの贈り物〜」を販売しています。

このクリスマスアフタヌーンティーは、白くまモチーフのマカロンをはじめ、クリスマスツリーに見立てたモンブランや、食べるのがもったいないくらいキュートなくま型クッキーといった7種のスイーツと、シェフ特製の6種のセイボリーから構成されています。

ドリンクは、マリアージュフレールのお茶を、スタンダードプランなら1杯、ティーセレクションプランなら飲み放題で楽しめます。両プランともに、そのほかの紅茶、コーヒーやソフトドリンクがおかわり自由です。

今回はスペシャルデザート＋スペシャルドリンクのオプション付きプランを利用したので、最初にスペシャルドリンクが運ばれてきました。花びらでデコレーションされた特別なグラスで提供される「ベリー・メリー・スパーク」には苺が浮かんでおり、とても華やか。カチリとグラスを合わせた瞬間から、特別な時間が始まります。

続いて、可愛らしい白くまや降り積もる雪、煌めくクリスマスツリーなど、ホリデーシーズンを盛り上げるスイーツが盛り付けられた、3段のアフタヌーンティースタンドが運ばれてきました。（※写真は2名盛り）

スタンド上段には、「洋梨のクリスマスヴェリーヌ」「ホワイトチョコレートとラズベリーのムース」「ホワイトツリーモンブラン」「クマクッキー」が載っています。

ホワイトツリーモンブランは、小さなタルトにベリオットと呼ばれるベリーとチェリーのクリームを詰め、ベイクドチーズクリームを絞ってモンブラン状にしたもの。小さめサイズながら食べ応えがあります。洋梨のクリスマスヴェリーヌは、ゼリー、洋梨のコンポート、エスプーマが層になった、さっぱりとしたグラスデザートです。

ホワイトチョコレートとラズベリーのムースは、軽いくちどけで、ホワイトチョコレートの甘さとラズベリーの酸味がマッチしています。

スタンド中段には、「林檎のコンポートタルト」「ガトーオペラシトロン」「クマカロン」「クマクッキー」が載っています。（クマクッキーは上段と中段に各1枚）

ガトーオペラシトロンは、ジョコンドと呼ばれるアーモンド入りのスポンジ生地に、レモンバタークリームとラズベリージャムを交互に重ねたもの。パリッ、ザクっとした歯触りのあとに、レモンの酸味が広がり、リッチなケーキながら爽やかな後味でした。

クマカロンは、食べるのがもったいなくなってしまうほどキュートな大きめのマカロン。サクッ、ねちっとしたマカロンらしさを存分に味わえます。

スタンド下段には、「カリフラワーのスノームース」「蕪と生ハムのカプレーゼ」「鶏胸肉と林檎のホワイトサラダ」の3種のセイボリーが載っています。カリフラワーのスノームースは、薄切りのカリフラワーが、まるで白いクリスマスツリーのよう。蕪と生ハムのカプレーゼは、しゃきっとした蕪と、しっとりやわらかな生ハムがお互いを引き立て合っていました。

バゲットとともにいただく鶏胸肉と林檎のホワイトサラダは、見た目もおしゃれ。

アフタヌーンティースタンドに盛り付けられたセイボリー3種に加え、3種のセイボリーが別添えで付いてくるのが、グラマシースイートならではの魅力です。別添えセイボリープレートの内容は、「季節のクロワッサンサンドイッチ〜海老とブロッコリーのクリームグラタン〜」「セロリラブのポタージュ」「プチチュロス 塩レモンクリームのディップを添えて」。

季節のクロワッサンサンドイッチは、サクサクしたクロワッサン、プリッと弾力のある海老、濃厚なクリームグラタンを一度に楽しめます。スタンド下段のものとあわせてセイボリーが6種類あるので、ボリュームたっぷりで、「甘いものばかりだと飽きちゃう」という方も心配いりません。

アフタヌーンティーのドリンクは、マリアージュフレールティーセレクションより、スタンダードプランは1杯、ティーセレクションプランはお代わり自由で好きなだけいただけます。

マリアージュフレールティーセレクションには、マリアージュフレールの代名詞とされる「マルコ ポーロ」や、柑橘や白桃、アプリコットなどの果物が香る爽やかなお茶「ボレロ」、チョコレートとカラメルが香るアッサム紅茶ブレンド「ウエディング インペリアル」などがそろっています。

どちらのプランでも、コーヒーやカフェラテ、マリアージュフレール以外の紅茶やハーブティー、ソフトドリンクなどはおかわり自由です。

オプションのスペシャルデザートは、ホワイトクリスマスのヨーグルトパフェ。雪のように真っ白なグリークヨーグルトをベースに、りんごのソース、ヨーグルトアイス、レモンのチョコクランチ、キャラメリゼしたパイ生地、生クリーム、ホワイトのチョコレートムースで仕上げ、白くまのギモーブやクリスマスオーナメントで華やかに飾られています。

スプーンでキャラメリゼしたパイ生地を割っていただくと、ザクザク、とろーり、サクッ、もきゅもきゅ……と、いろいろな食感と味わいを楽しめます。ほどよいサイズ感ながら、最後の一口までおいしく食べられるように計算されたパフェなので、パフェ好きな方はオプションでスペシャルデザートを付けるのがおすすめです。

グラマシークリスマスアフタヌーンティー〜ホワイトベアからの贈り物〜の提供は以下の通り。

開催期間：2025年11月15日（土）〜12月25日（木）

営業時間：平日11:30〜21:00（Lo19:30） 土日祝11:00〜22:00（Lo20:00）

■ランチ

平日 11:30〜15:00（L.O. 14:00）

土日祝 11:00〜15:00（L.O. 14:00）

■ティー

毎日 15:00〜17:00（L.O. 16:30）

■ディナー

平日（月〜木） 17:00〜21:00（L.O. 19:30）

金土日祝 17:00〜22:00（L.O. 20:00）

詳細は公式サイトの「グラマシークリスマスアフタヌーンティー〜ホワイトベアからの贈り物〜」のページで確認できます。

グラマシークリスマスアフタヌーンティーに行く際は、ストリングスホテル 名古屋のロビーに飾られているピンク＆ホワイトカラーが可愛いクリスマスツリーもぜひご覧になってみてください。

名称 ストリングスホテル 名古屋

所在地 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

詳細 グラマシークリスマスアフタヌーンティー〜ホワイトベアからの贈り物〜

