¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡°ÜÀÒÀè¤Ë¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ê¥¶¡¼¥ÖµÞÉâ¾å¡Ä¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥è¥¿¤Èµ»½ÑÄó·È¡×¡á¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÍèµ¨°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£³£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¸å¤ËÍèµ¨¤Îµî½¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾º³Ê¤¬Ç»¸ü¡£³ÑÅÄ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¾å¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»Ä¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢£Æ£²¤Îà¿ÀÆ¸á¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤â¼óÇ¾¿Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÊÆ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¤äÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ê¤ÉÂ¾¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²¤ÊÆ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°·¤¦¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÏºÇ¿·Æ°¸þ¤«¤éÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö³ÑÅÄ¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¥Ï¡¼¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Íèµ¨¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó°ÜÀÒ¤Ï¤«¤Í¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¤Ï¼ç¤Ë¼çÍ×¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Èµ»½ÑÄó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¥È¥è¥¿¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¥Ï¡¼¥¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³ÑÅÄ¤Ë¾Íè¤Î¾º³Ê¤â´Þ¤á¤ÆÍèµ¨¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¾®¾¾ÎéÍºÂåÉ½¤¬Î¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Í¤Æ¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë³ÑÅÄ¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¡£³ÑÅÄ¤¬¾ÍèÅª¤Ë£Æ£±¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Î´Ä¶¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·³ÑÅÄ¤¯¤ó¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡¡¸½¹Ô¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥ë¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥Ù¥¢¥Þ¥ó¤Ï¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¼¡Âè¤ÇÁá¤±¤ì¤Ð£²£°£²£·Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥ª¥³¥ó¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡££Ô£Ç£Ò¤è¡¢¥Û¥ó¥À¤«¤é°ú¤Ã¤³È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤â¤·²¾¤Ë³ÑÅÄ·¯¤¬¥Ï¡¼¥¹Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Û¥ó¥À¤â¥È¥è¥¿¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®Ë¾¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î¥Ï¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£·èÃå¤Î»þ¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£