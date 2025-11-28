「かれこれ2時間ほど…」夫の“寝かしつけログ”に1.9万いいね「素敵な夫」「子育てを知る人のログ」【ママリ】

パパの奮闘が一目で伝わる…ぴよログに残された「昨日の夜」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ねねちゃん 1m(@nene_nishitokyo)さんの投稿です。育児の中でも、とりわけ大変なミッションのひとつが「寝かしつけ」。その時間にどれだけ奮闘したのか、後から記録を見返して思わず胸が熱くなることもあるでしょう。そんな寝かしつけの壮絶さが伝わる、パパのメモをごらんください。

子どもの寝かしつけは、毎日同じように見えて実はまったく再現性がないもの。抱っこしてもダメ、歩き回ってもダメ、何をしても泣き止まない夜があると、親の心が折れそうになることもありますよね。





そんな時、後から記録を見返すと、その時の必死さや頑張りが文字からにじみ出てきて、思わず「本当にお疲れさま…」と言いたくなるものです。さて、ねねちゃん 1mさんのご家庭のパパが記録したのは、どのようなログだったのでしょうか…。

©nene_nishitokyo

夫のぴよログメモ見ると、昨日の夜の壮絶さが伝わってくる...本当にお疲れさまでした...

育児は、表に見える部分だけでは語れない大変さで溢れています。特に寝かしつけは、泣き続ける我が子を前に、親がどう寄り添うかを、手探りで繰り返す長い時間。



今回のぴよログメモには、まさにその“見えない奮闘”が一文字一文字に刻まれていました。泣き続ける中で折れそうになりながらも、なんとか眠りへ導こうとするパパの必死さ。そして、最後に聞こえてきた寝息に、どれほどの安堵があったのでしょう。

この投稿に「できる事なら旦那さまに金一封にて労いたいくらいでございます」「うちはお雛巻きが効きました！」「きちんと子育てを知る方のログですね」などのリプライがついていました。読む側としても、「本当に頑張ったね」と心から声をかけたくなる記録ですね。



夫婦で育児の大変さを共有し合えることが、きっと明日の力にもつながっていくのでしょう。そんな優しい気づきを与えてくれた投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）