¡¡¥×¥íÌîµå¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¹¹¿·¤Î¼«¿ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¡Ú¿ùÃ«·ý»Î ¸ø¼°¡Û¤Ë½Ð±é¡£À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê26¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¤Ë1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿ùÃ«¡£À¶µÜ¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È1ÂÇÀÊÌÜ¤Î½àÈ÷ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥µ¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¹¤°Ãå¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹ÔÆ°¤¬°ì¤Ä¤º¤Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤Î¤è¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥è¥¤¥·¥ç¤Ã¤Æ°ì²óºÂ¤ë¤Ç¤·¤çËè²ó¡£°ì²ó¥è¥¤¥·¥ç¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ì¥¬¡¼¥¹¤È¤«Ãå¤±¤Æ¡È¤Õ¤¦¡Á¤Ã¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ°û¤ßÊª1ÇÕ°û¤ó¤Ç¤«¤é¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤ì¡¢¤¹¤Ã¤²¤§²¶µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ÎÀÎ¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£À¶µÜ¤ÏÈ¿ÏÀ¤»¤ºÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£°µ¤¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿À¶µÜ¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢ËÍ¤¹¤Ã¤´¤¤¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤Þ¤ê»öºî¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡£¿ùÃ«¤Ë²¿¤«¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¸¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¡¢4¿ÍÁ°¤«¤é½àÈ÷»Ï¤á¤ë¤Ã¤Æ¡£¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤éÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²þÁ±ºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¿ùÃ«¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¯¤ÎÃÙ¤¯¤Í¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£