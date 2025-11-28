家づくりで悩むポイントのひとつが、ウッドデッキの素材選び。設置後も長くつき合っていくものだからこそ、慎重に選びたいですよね。今回は、8年前に樹脂製の「人工木ウッドデッキ」を設置したというESSEフレンズエディターのKEACONさんに、実際に使ってみて感じたメリットとデメリットを伺いました。

なぜ天然木よりも人工木を選んだのか？

家づくり中に悩んだことの1つがウッドデッキの素材選び。

【写真】出入りの多い場所にはとくに小さなキズが見られました

天然木のウッドデッキは自然な風合いが魅力なのですが、「メンテナンスは面倒だな…」という思いもあって。

そこで選んだのが、人工木ウッドデッキです。リビングとつながる縁側のようなウッドデッキで、サッと外に出られる快適さにすごく満足しています。

8年間使った「人工木ウッドデッキ」のリアル。傷や汚れはこうなった

人工木のウッドデッキは丈夫でメンテナンスが簡単。とはいっても、「8年も使ったら、けっこう変わっているのでは？」と思いますよね。

しかし実際のところ、天然木のように色が大きく変わったり、デッキ表面がひび割れたり、ささくれたりするような見た目の大きな変化はなし。デッキの表面も当初と変わらず、なめらかな状態を保っています。

劣化した木材の破片などでけがをする心配をしなくていいのが、子どもがいる家庭としては大きなメリットでした。

近づいてよく見てみると、水染みやBBQをしたときにできた油ジミなどが残っているのがわかります。また、全体的に細かなキズやへこみなども見られました。どちらも離れると気にならない程度なので、8年という月日を考えれば、美しい状態を保てているのではないかと思います。

日々の手入れは「水ぶき」のみ！手間いらずで状態をキープ

人工木が使われているので、天然木だと必要になる塗装の塗り替えなどの手入れは不要。砂があったらホウキで掃く、汚れが気になったら水ぶきする、という程度のメンテナンスで、約8年経過した現在も気持ちよく使えています。

「人工木ウッドデッキ」ならではのデメリットも

一方でデメリットも。樹脂を使ったウッドデッキのデメリットとして「夏場の温度上昇」がよく挙げられますが、これはウワサどおりでした。現在発売されているものでは改善されているかもしれませんが、夏の日差しを長時間浴びると表面が高温になり、裸足だとやけどしそうなほど。

そのため夏場は、サンダルを履くようにしたり、子どもたちがプールなどで遊ぶときには日よけシェードを広げて温度上昇を防ぐなどの対策をしています。

ぜひ、家づくりでウッドデッキを取り入れる際のヒントにしてみてくださいね。